Parece paradoxal, mas, enquanto Luciano Spalletti, em entrevista coletiva após a vitória por 4 a 0 sobre o Venezia, pede publicamente a contratação de um centroavante de força física para o elenco, na Turquia o ex-Juventus Dusan Vlahovic, cuja permanência o técnico havia pedido à diretoria, voltou a ser o jogador dos tempos áureos. Foi aquele desempenho, sob o comando de Vincenzo Italiano no Besiktas, que convenceu a Juventus e Arrivabene, então diretor-executivo, a contratá-lo.
MAIS DOIS GOLS E UM NOVEMBRO DE RECORDE - Também hoje, na vitória do Besiktas por 4 a 2 sobre o Konyaspor fora de casa, o atacante sérvio se destacou com dois gols que destravaram a partida. Primeiro, finalizou de primeira, de voleio, com a direita. Depois, atacou o espaço nas costas da defesa após passe de Ndidi e bateu o goleiro adversário, novamente com a direita.
Foi a segunda partida consecutiva em que Vlahovic marcou dois gols, depois de fazê-lo contra o Genclerbirligi antes da pausa. Com isso, ele fecha uma sequência de três jogos em novembro com uma pequena marca recorde até aqui: 5 gols em 3 rodadas. Nos últimos 30 dias, soma 5 gols e 1 assistência.
ARTILHEIRO NA TURQUIA - O efeito do trabalho de Italiano sobre Vlahovic também fica evidente ao olhar para toda a temporada no clube de Istambul. Em 10 jogos pela Super Lig, ele soma 11 gols e 1 assistência e é, até agora, o artilheiro da competição, à frente de Gift Orban (com 10) e de nomes como Salah e Osimhen (este último afastado por lesão), que chegaram a 9 gols.
AGORA, FALTA A VIRADA NA EUROPA - Se há um aspecto que ainda pode melhorar nesta temporada do sérvio, é o desempenho na Europa, que, pelo menos por enquanto, não acompanhou o rendimento no campeonato nacional. O Besiktas conquistou duas vitórias, um empate e uma derrota em sua campanha na Liga Europa. Embora Vlahovic tenha sido titular apenas uma vez e perdido um dos 4 jogos por gastroenterite, sua conta de gols na competição segue zerada (e continua zerada mesmo considerando a fase preliminar contra o Zalgiris Kauno).
BESIKTAS A CACCA DE GALATASARAY E TRABZONSPOR - O Besiktas, também graças a Vlahovic, finalmente deslanchou e, depois de um período ruim, voltou a perseguir o Trabzonspor e, sobretudo, o Galatasaray. As duas equipes estão à frente do Besiktas na tabela. O líder é o time de Osimhen e companhia, que tem 6 pontos de vantagem. Na próxima rodada, haverá justamente o dérbi, o confronto direto marcado para 30 de novembro no Tupras Stadium, casa do Besiktas.