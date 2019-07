Vizeu desfalca Grêmio por dois meses, e torcida se desespera: "mais chances para o André"

Centroavante sofreu entorse em partida pela Copa do Brasil contra o Bahia

O recebeu uma notícia triste nesta quinta-feira. O departamento médico confirmou que o atacante Felipe Vizeu sofreu uma lesão em seu joelho esquerdo e vai desfalcar a equipe do técnico Renato Gaúcho por cerca de dois meses.

O clube informou que o centroavante passou por exames que indicaram "uma luxação patelar com ruptura do ligamento femoropatelar acrescida de uma lesão condral na região patelar". O atleta realizará uma artroscopia nos próximos dias.

Vizeu sofreu uma entorse na última quarta em dividida com o zagueiro Lucas Fonseca no empate por 1 a 1 entre Grêmio e , jogo válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, na Arena, em Alegre. O atacante entrara seis minutos antes de sofrer a lesão e seguiu para os vestiários carregado.

André foi titular e deu lugar a Vizeu, e a perspectiva de que o atacante revelado no ganhe ainda mais espaço por conta do problema físico do colega irritou a torcida do Grêmio. Os tricolores gaúchos não andam satisfeitos com o camisa 90, que foi vaiado ao ser substituído na última noite.

VIZEU LESIONADO SABE OQ ISSO SIGNIFICA?

MAIS CHANCES PRO ANDRÉ — Grêmio da Depressão (@Gremiodadepre_) July 11, 2019

eu to tão triste com isso...



FORÇA VIZEU 💙🙌🏻😔 https://t.co/LGXFtFx1xB — 𝖓𝖆𝖙 (@luanxlll) July 11, 2019

Felipe Vizeu sentiu lesão preocupante. Que zica! — Soccer News Grêmio (@SoccerGremio) July 11, 2019