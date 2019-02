Vizeu comemora primeiro gol com a camisa do Grêmio: "Muito feliz"

Centroavante entrou no segundo tempo e deixou a sua marca na vitória por 3 a 0 sobre o Caxias

Felipe Vizeu deixou a sua marca pela primeira vez com a camisa do Grêmio na vitória por 3 a 0 sobre o Caxias, neste domingo (3), no Centenário, pela quinta rodada do Gauchão. O jogador entrou no fim do segundo tempo e aproveitou cruzamento na medida de Thaciano para balançar as redes.

"Os gols começaram a sair. Fico feliz. Thaciano entrou muito bem, tenho que agradecer pelo passe. Para a bola chegar, os companheiros têm que trabalhar bem. Estamos de parabéns. Fico muito feliz. A gente tem que conferir, quando vi que ele estava indo para o fundo, tentei ganhar a frente. Estava ali para conferir", afirmou.

"Fico muito feliz pelo meu primeiro gol. Espero que seja o primeiro de muitos", completou o jogador, que exaltou a força do elenco.

O gol faz o centroavante ganhar pontos na disputa com os demais pela vaga no time titular, com Jael e André, a quem substituiu contra o Caxias. Vizeu, porém, prefere exaltar a força do grupo do Grêmio para a sequência do ano.

"Claro. Mas tem que ser sadio. Grupo é muito bom. Estou chegando para somar. Com todo o carinho do grupo, da comissão técnica, fico feliz por isso. Independente de quem entra, tem que dar máximo. A gente tem que lutar, é grupo vencedor. Eu estou chegando para somar", finalizou.