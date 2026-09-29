Viviano está convicto: "Se Ramos tivesse jogado estas seis partidas pela Juventus, teria feito cinco gols"

Emiliano Viviano, ex-goleiro, se manifestou assim ao Cronache di Spogliatoio sobre as atuações de Goncalo Ramos, atacante do Milan, que marcou pela seleção portuguesa na segunda partida na Noruega da Nations League, que está sendo disputada nesta Data Fifa: "É preciso melhorar a posse de bola. Se você consegue ficar bem com a bola e, assim, levar o baricentro para lá, Gonçalo Ramos tem menos necessidade de vir aqui para te dar uma mão e trabalha mais na área, onde, aliás, na minha opinião ele é forte. Outro dia, em uma conversa particular, dei este exemplo, mas estou firmemente convencido disso: se Gonçalo Ramos tivesse jogado essas seis partidas com a Juventus, teria feito cinco gols no campeonato, te digo sinceramente. É óbvio que Kolo Muani faz outro trabalho e tudo o que você quiser, mas Goncalo Ramos na área é forte, ele mostrou isso com Portugal, também na Copa do Mundo. Depois, trabalha muito, ajuda; esse trabalho te permite ter uma pressão inicial importante e encurtar, mas a verdade é que eu espero um Milan - e isso ele ainda não fez - que seja dominante também do outro lado. Que troque mais passes, enquanto agora joga muito em transição e na vertical".