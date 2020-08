Vitória x Sampaio Corrêa: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Jogo é válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e fazem um dos jogos de abertura do Campeonato Brasileiro neste sábado (8), às 19h (de Brasília), no Barradão. O duelo terá transmissão ao vivo do Premiere na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Vitória x Sampaio Corrêa DATA Sábado, 8 de agosto de 2020 LOCAL Barradão (MG) HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida poderá acompanhar o jogo pela TV e também na internet (Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, clicando aqui.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Vitória inicia o campeonato sob desconfiança, após ter ficado de fora das finais do , além de ter sido eliminado nas quartas de final da .

Do outro lado, o Sampaio Corrêa fala em "dar saltos mais altos" na Série B. O técnico Léo Condé não poderá contar com o goleiro João Gabriel, que pertence justamente ao Vitória.

Provável escalação do Vitória: Ronaldo, Van, João Victor, Maurício Ramos, Thiago Carleto, Guilherme, Rodrigo, Fernando Neto, Felipe Garcia, Caicedo e Alisson Farias.

Provável escalação do Sampaio Corrêa: Gustavo, Joazi, Paulo Sérgio, Daniel Felipe, João Victor; André Luís, Eloir, Daniel Penha, Diego Tavares, Roney e Jackson.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Doce Mel 2 x 2 Vitória Campeonato Baiano 26 de julho de 2020 Ceará 1 x 0 Vitória Copa do Nordeste 25 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Vitória Série B 11 de agosto de 2020 21h30 (de Brasília) x Vitória Série B 14 de agosto de 2020 20h30 (de Brasília)

SAMPAIO CORRÊA

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude Samas 1 x 5 Sampaio Corrêa Campeonato Maranhense 4 de agosto de 2020 Sampaio Corrêa 3 x 0 Cordino Campeonato Maranhense 1 de março de 2020

Próximas partidas