Vitória x Rio Branco-ES: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Duelo será nesta quarta-feira (7), pela segunda fase da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vitória e Rio Branco-ES entram em campo nesta quarta-feira (7), no Barradão, a partir das 19h (de Brasília), pela segunda fase da Copa do Brasil. O empate leva a disputa aos pênaltis A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e no Premiere, na TV fechada . Na Goal , você também acompanha o duelo em tempo real, clicando aqui .

QUANDO SERÁ?

JOGO Vitória x Rio Branco-ES DATA Terça-feira, 6 de abril de 2021 LOCAL Barradão, Salvador, Brasil HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)

Assistentes: Alex And Ribeiro e Danielo Paulo Ziolli (SP)

Quarto árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

ONDE VAI PASSAR?

Rubro-Negro vai em busca da classificação na Copa do Brasil/ Foto: Felipe Oliveira Getty

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, transmitirão a partida desta terça-feira (6). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Há oito jogos sem perder na temporada (três vitórias e cinco empates), o Vitória entra em campo confiante para o duelo desta quarta-feira. O técnico Rodrigo Chagas conta com o retorno de Gabriel Bispo, mas João Pedro está suspenso, enquanto Guilherme Rend, Fernando Neto e Eduardo estão lesionados.

PREPARAÇÃO ENCERRADA!



Que venha a 2ª fase da Copa do Brasil! 🙏🏽🏆



Após o treino de hoje, 23 atletas já estão concentrados na Chácara Vidigal Guimarães, para a partida de amanhã, às 19h, contra o Rio Branco-ES, no Barradão.#PegaLeao #SouNego



📸: Pietro Carpi/ECV pic.twitter.com/5XBG4qDXNl — EC Vitória (@ECVitoria) April 6, 2021

Do outro lado, o Rio Branco-ES quer desbancar o tradicional rival. O time não terá Edu Capetinha, lesionado, e Esley, suspenso.

Provável escalação do Vitória: Lucas Arcanjo, Raul Prata, Wallace, Marcelo Alves, Pedrinho, Gabriel Bispo, Cedric, Alisson Farias, David, Vico e Samuel.

Provável escalação do Rio Branco-ES: Gott, Gugu, Luan, Petróleo, Arthur, Gian, Geovane Lobo, Gil Mineiro, Paulinho, Thiago Freitas e Vandinho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 3 x 1 Treze Copa do Nordeste 4 de abril de 2021 Bahia de Feira 1 x 1 Vitória Baiano 31 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO 4 de Julho x Vitória Copa do Nordeste 10 de abril de 2021 16h (de Brasília) Vitória x Doce Mel Baiano 14 de abril de 2021 19h30 (de Brasília)

RIO BRANCO-ES

JOGO CAMPEONATO DATA Rio Branco 0 x 5 Serra Campeonato Capixaba 13 de março de 2021 Rio Branco 2 x 1 Sampaio Corrêa Copa do Brasil 10 de março de 2021

Próximas partidas