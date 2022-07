Vitória x Paysandu: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Partida acontece neste domingo (17), pela 15ª rodada da Série C; veja como acompanhar na TV e na internet

O Vitória recebe o Paysandu na tarde deste domingo (17), no Barradão, a partir das 16h (de Brasília), pela 15ª rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do DAZN, na plataforma de streaming.

Sem perder há três partida no campeonato, o Vitória quer mais um triunfo para tentar alcançar a parte de cima da tabela. O Rubro-Negro está na 12ª posição, com 18 pontos marcados.

"É o melhor momento que a gente está vivendo, em termo de atmosfera. E eu sempre vinha frisando que a gente ia encaixar as vitórias no momento certo. Estamos buscando isso, pelo menos quatro vitórias seguidas, temos duas. Próximo jogo domingo é importante vencer em casa para cumprir o primeiro objetivo que é classificar", disse Alan Santos.

Do outro lado, o Paysandu entra em campo de olho na liderança do campeonato. O Papão é o vice-líder, com 26 pontos, e não poderá contar Genilson, José Aldo e Mikael, suspensos, além de Lucas Costa, lesionado..

Prováveis escalações

Possível escalação do Vitória: Dalton; Alemão, Alan Santos, Marco Antônio e Lazaroni; Dionísio, Léo Gomes e Eduardo; Rafinha, Luidy e Tréllez.

Possível escalação do Paysandu: Thiago Coelho; Leandro Silva, Douglas e Bruno Leonardo e Patrick Brey; Wesley, João Vieira, Serginho e Robinho ou Gabriel Davis; Marlon e Marcelo Toscano.

Desfalques da partida

Paysandu:

Genilson, José Aldo e Mikael: suspensos.

Lucas Costa: departamento médico.

Vitória:

Iury e Rodrigão: lesionados.

Quando é?

JOGO Vitória x Paysandu DATA Domingo, 17 de julho de 2022 LOCAL Barradão, Salvador - BA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Salim Chavez (SP)

Assistentes: Leonardo Pedro e Leandro Feitosa (SP)

Quarto árbitro: Josue Junior (BA)

Últimos resultados e próximos jogos

Paysandu

JOGO CAMPEONATO DATA Paysandu 1 x 0 Confiança Série C 9 de julho de 2022 Remo 2 x 2 Paysandu Série C 3 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Paysandu x Figueirense Série C 25 de julho de 2022 18h (de Brasília) Paysandu x Figueirense Série C 30 de julho de 2022 19h (de Brasília)

Vitória

JOGO CAMPEONATO DATA São José 1 x 2 Vitória Série C 10 de julho de 2022 Vitória 2 x 0 Figueirense Série C 2 de julho de 2022

Próximas partidas