Vitória x Paraná: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Partida será no Barradão, às 16h30 (de Brasília), neste sábado (29); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Querendo afastar a má fase, o recebe o líder Paraná neste sábado (29), a partir das 16h30 (de Brasília), no Barradão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro . A partida será transmitida pelo SporTV Premiere, no canal fechado. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vitória x Paraná DATA Sábado, 29 de agosto de 2020 LOCAL Barradão (BA) HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Divulgação)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida pelo SporTV e pelo Premiere, no canal fechado. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui .

Após ser eliminado pelo Ceará na Copa do em um jogo cheio de polêmicas, o Vitória (9º) junta os cacos para voltar a encontrar o caminho dos triunfos na Série B, já que empatou as últimas quatro partidas. Van e Alisson Farias seguem se recuperando de lesão e não devem entrar em campo pelo .

Do outro lado, o Paraná também deixou a ao ser derrotado pelo . O time paranista é o líder, ainda não perdeu no campeonato e o técnicoAllan Aal não deve fazer mudanças no time titular.

Provável escalação do Vitória: Ronaldo, Jonathan Bocão, Gabriel Furtado, Maurício Ramos, Carleto, Guilherme Rend, Fernando Neto, Marcelinho, Vico e Léo Ceará.

Provável escalação do Paraná: Alisson, Paulo Henrique, Thales, Fabrício, Juninho, Jhony Douglas, Higor, Bressan, Gabriel Pires, Bruno Gomes e Andrey.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 3 x 4 Ceará Copa do Brasil 26 de agosto 2020 CRB 2 x 2 Vitória Série B 22 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Confiança x Vitória Série B 1 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília) Vitória x Cuiabá Série B 5 de setembro de 2020 16h30 (de Brasília)

PARANÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Paraná 1 x 2 Botafogo Copa do Brasil 26 de agosto de 2020 Paraná 0 x 0 Operário Série B 23 de agosto de 2020

Próximas partidas