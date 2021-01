Vitória x Operário-PR: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Duelo será disputado neste domingo (3), pela 32ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Precisando vencer para se afastar do Z-4, e Operário se enfrentam neste domingo (3), às 18h15 (de Brasília), no Barradão, pela 32ª rodada da do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV, na TV fechada, além do Premiere, pelo pay-per-view. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Vitória x Operário-PR DATA Domingo, 3 de janeiro de 2021 LOCAL Barradão, Salvador - BRA HORÁRIO 18h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Antônio Dib Moraes Sousa Assistentes: Rogério de Oliveira Braga e Mauro Cezar Evangelista Quarto árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos

ONDE VAI PASSAR?



José Tramontin/Operário EC

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV, na TV fechada, além do Premiere, pelo pay-per-view. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

VITÓRIA

Perto do Z-4, o Vitória entra em campo precisando somar pontos para se afastar da zona perigosa. O segue sem poder contar com Ronaldo, Van, Léo Morais e Júnior Viçosa, lesionados.

Provável escalação do Vitória: Yuri, Léo, Maurício Ramos, João Victor, Wallace Reis, Rafael Carioca, Guilherme Rend, Lucas Cândido, Dudu, Mateusinho, Léo Ceará e Thiago Lopes .

OPERÁRIO

No meio da tabela, o Operário quer surpreender o rival e vai a campo com o que tem de melhor.

Provável escalação do Operário: Martín Rodríguez; Alex Silva, Reniê (Bonfim), Ricardo Silva e Fábio Alemão; Jiménez, Marcelo e Tomas Bastos; Douglas Coutinho, Ricardo Bueno e Rafael Oller.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 0 Vitória Série B 22 de dezembro de 2020 Oeste 2 x 1 Vitória Série B 18 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Vitória Série B 9 de janeiro de 2020 19h (de Brasília) Avaí x Vitória Série B 13 de janeiro de 2020 19h15 (de Brasília)

OPERÁRIO

JOGO CAMPEONATO DATA Operário 3 x 0 Juventude Série B 22 de dezembro de 2020 Cuiabá 2 x 0 Operário Série B 18 de dezembro de 2020

Próximas partidas