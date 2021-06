Vitória x Náutico: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Times entram em campo nesta segunda-feira (07), pela segunda rodada do Brasileirão Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Nesta segunda-feira (07), às 20h (de Brasília), Vitória e Náutico fecham a segunda rodada do Brasileirão Série B. A partida, que acontece no Estádio do Barradão, terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada, e no Premiere, no pay-per-view.

QUANDO SERÁ?

JOGO Vitória x Náutico DATA Segunda-feira, 07 de junho de 2021 LOCAL Estádio do Barradão - Salvador, BA HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leonardo Sígari Zanon (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Rafael Trombeta (PR)

Quarto árbitro: Irinaldo Jorge dos Santos Silva (BA)

ONDE VAI PASSAR?



Rubro-Negro tenta seu primeiro triunfo na Série B 2021 / Foto: Pietro Carpi/Vitória/Divulgação

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, transmitirão a partida desta segunda-feira (07).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

VITÓRIA

Depois perder para o Internacional na Copa do Brasil, o Vitória vai em busca de seu primeiro triunfo na Série B de 2021, depois de empatar com o Guarani na primeira rodada. Para isso, a equipe terá que acabar com a sequência negativa de quatro rodadas sem vencer.

Provável escalação do Vitória: Ronaldo; Raul Prata, Marcelo Alves, João Victor e Pedrinho; Gabriel Bispo, João Pedro e Soares; David, Samuel e Guilherme Santos.

NÁUTICO

Do outro lado, o Náutico chega embalado após faturar o Campeonato Pernambucano e vencer o CSA na rodada de abertura da segundona. Com mais três pontos, o clube do Recife pode reassumir a liderança da tabela.

Provável escalação do Náutico: Alex Alves/ Hereda, Wagner, Camutangae Bryan; Djavan, Marciel e Jean Carlos; Erick, Vinicius e Kieza.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 1 x 1 Vitória Brasileirão Série B 28 de maio de 2021 Vitória 0 x 1 Internacional Copa do Brasil 03 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Vitória Copa do Brasil 10 de junho de 2021 21h30 (de Brasília) Vitória x Operário Brasileirão Série B 13 de junho de 2021 20h30 (de Brasília)

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 1 (5) x (3) 1 Sport Campeonato Pernambucano 23 de maio de 2021 Náutico 1 x 0 CSA Brasileirão Série B 28 de maio de 2021

Próximas partidas