Vitória x Manaus: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série C 2022

Vitória e Manaus se enfrentam neste sábado (30), no Barradão, a partir das 19h (de Brasília), pela quarta rodada da Série C do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mais artigos abaixo

QUANDO É?

JOGO Vitória x Manaus DATA Sábado, 30 de abril de 2022 LOCAL Barradão - Salvador, BA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Salim Fende Chavez - SP

Assistentes: Evandro de Melo Lima e Vitor Carmona - SP

Quarto árbitro: Eziquiel Sousa Costa - BA

ONDE VAI PASSAR?

O DAZN, no streaming, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste sábado (30), no Barradão.

MAIS INFORMAÇÕES

Na zona de rebaixamento da Série C, com três derrotas consecutivas, o Vitória busca os três primeiros pontos na Terceirona.

Do outro lado, o Manaus, na parte de cima da tabela, com sete pontos, tem o melhor início da Série C das últimas três temporadas. Até o momento, empatou com o Brasil de Pelotas por 1 a 1, na rodada de estreia, e venceu o Remo e a Aparecidense, na sequência.

A delegação esmeraldina passando no seu feed pra avisar que #PARTIU✈️ Salvador-BA!🦅



Manaus parte nesse exato momento para enfrentar o Vitória no sábado no Barradão e você não perde nenhum lance assistindo na @dazn_bra . Vamos em busca de mais! 🏹



📸 @ismaelfotofc pic.twitter.com/AutUiQF8Ox — Manaus Futebol Clube (@oficialmanausfc) April 28, 2022

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 3 x 0 Vitória Copa do Brasil 20 de abril de 2022 Ypiranga 2 x 1 Vitória Série C 24 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Aparecidense x Vitória Série C 9 de maio de 2022 20h (de Brasília) Vitória x Fortaleza Copa do Brasil 12 de maio de 2022 19h (de Brasília)

MANAUS

JOGO CAMPEONATO DATA Manaus 1 x 0 Remo Série C 16 de abril de 2022 Manaus 1 x 0 Aparecidense Série C 24 de abril de 2022

Próximas partidas