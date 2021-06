Vitória x Londrina: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (26), pela sétima rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vitória e Londrina se enfrentam sábado (26), no Barradão, a partir das 18h30 (de Brasília), pela sétima rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vitória x Londrina DATA Sábado, 26 de junho de 2021 LOCAL Barradão, Salvador - BA HORÁRIO 18h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Adriano Barros Carneiro (CE)

Assistentes: Anderson Moreira de Farias (CE) e Kildenn Tadeus Morais de Lucena (PB)

Quarto árbitro: Wagner Francisco Silva Souza (BA)

ONDE VAI PASSAR?



Londrina quer o triunfo para sair da zona de rebaixamento / Foto: Divulgação Londrina

O SporTV e Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta sábado (26). Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na parte debaixo da tabela, o Vitória quer o triunfo em casa para não ver os adversários abrirem distância. O Rubro-Negro conta com o retorno de Raul Prata, enquanto Vico e Guilherme Rend seguem fora.

O Vitória finalizou na manhã desta sexta (25) a preparação para enfrentar o Londrina, amanhã (26), às 18h30, no Barradão.



O Técnico Ramon realizou treino tático e no início da tarde já foi iniciada a concentração dos jogadores na chácara Vidigal Guimarães.



📸: @pietrocarpifc pic.twitter.com/7ulZvg1hRT — ECVitória (@ECVitoria) June 25, 2021

Ainda sem vencer na Série B e na zona de rebaixamento, o Londrina busca seus primeiros três pontos na competição fora de casa. O Tubarão terá o reforço de Douglas Santos, recuperado de lesão. Por outro lado, Safira deve ficar fora.

Provável escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Cedric (Raul Prata), Marcelo Alves, Wallace e Pedrinho; Gabriel Bispo, Pablo Siles, Fernando Neto (Bruno Oliveira) e Soares; David e Dinei.

Provável escalação do Londrina: César; Ricardo Luz, Marcondes, Augusto e Luiz Henrique; Tárik, Matheus Bianqui e Marcelo Freitas (Adenílson); Caprini, Salatiel e Douglas Santos.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 1 x 0 Vitória Série B 22 de junho de 2021 Vitória 3 x 1 Brusque Série B 19 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo x Vitória Série B 30 de junho de 2021 21h30 (de Brasília) Vitória x Goiás Série B 3 de julho de 2021 21h30 (de Brasília)

LONDRINA

JOGOS CAMPEONATO DATA Londrina 0 x 0 Náutico Série B 23 de junho de 2021 CSA 1 x 0 Londrina Série B 20 de junho de 2021

Próximas partidas