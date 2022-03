Vitória x Glória-RS: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

Vitória e Glória-RS entram em campo na noite desta quarta-feira (23), no Barradão, às 21h30 (de Brasília), pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão exclusiva no Brasil pelo Amazon Prime Video - clique aqui e veja como assinar o serviço.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vitória x Glória-RS DATA Quarta-feira, 23 de março de 2022 LOCAL Barradão, Salvador - BA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Amazon Prime, na internet, vai transmitir o jogo desta quarta-feira (23), no Barradão.

MAIS INFORMAÇÕES

Fora das semifinais do Campeonato Baiano e também da fase de mata-mata da Copa do Nordeste, o Vitória chega pressionado para o duelo desta quarta-feira.

Na estreia da competição, o Rubro-Negro avançou após empatar com o Castanhal.

Já o Glória-RS passou pelo Brasil de Pelotas na primeira rodada da competição nacional.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

VITÓRIA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 2 x 1 Bahia de Feira Baiano 16 de março de 2022 Unirb 1 x 1 Vitória Baiano 12 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Remo x Vitória Série C 9 de abril de 2022 A definir Vitória x Floresta Série C 16 de abril de 2022 A definir

GLÓRIA-RS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Glória 1 x 0 Brasil de Pelotas Gauchão 23 de fevereiro de 2022 Criciúma 2 x 0 Glória Amistoso 12 de fevereiro de 2022

Próximas partidas