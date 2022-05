Vitória x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

Vitória e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (12), no Barradão, a partir das 19h (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vitória x Fortaleza DATA Quinta-feira, 12 de maiode 2022 LOCAL Barradão - Salvador, BA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli - MG

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Felipe Alan Costa de Oliveira - MG

Quarto árbitro: Ricarle Gustavo Gonçalves - BA

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta quinta-feira (12), no Barradão.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois de dois empates consecutivos na Copa Libertadores e Brasileirão, o Fortaleza volta as atenções para a Copa do Brasil.

Com uma ampla vantagem construída no primeiro jogo - venceu por 3 a 0 -, o Leão pode perder por até dois gol de diferença.

"Apesar da vantagem, não tem nada conquistado. Vamos entrar em campo procurando fazer outro grande jogo para conquistar a vaga. Temos que ser inteligentes para que possamos administrar esse placar que fizemos no primeiro jogo no Castelão", afirmou José Welison.

Do outro lado, o Vitória, que vem de empate sem gols com o Aparecidense, precisa vencer por quatro gols de vantagem para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. Se devolver os três gols do jogo de ida, a vaga será decidida nos pênaltis.

Enquanto o Fortaleza entrou na competição apenas na terceira fase, o Vitória eliminou o Castanhal e o Glória nas rodadas anteriores.

A campanha do Vitória na Copa do Brasil 2022

Castanhal 1 x 1 Vitória - 3 de março de 2022

Vitória 2 x 0 Glória - 23 de março de 2022

Fortaleza 3 x 0 Vitória - 24 de abril de 2022

Vitória x Fortaleza - 12 de maio de 2022, às 19h (de Brasília)

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 1 x 0 Manaus Série C 30 de abril de 2022 Aparecidense 0 x 0 Vitória Série C 9 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vitória x Botafogo-PB Série C 18 de maio de 2022 20h30 (de Brasília) Vitória x Confiança Série C 22 de maio de 2022 17h (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 1 x 1 River Plate Libertadores 5 de maio de 2022 Fortaleza 1 x 1 São Paulo Brasileirão 8 de maio de 2022

Próximas partidas