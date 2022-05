Vitória x Fortaleza: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa do Brasil 2022

O Fortaleza visita o Vitória nesta quinta-feira (12), a partir das 19h (de Brasília), no Barradão, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Como venceu o primeiro duelo por 3 a 0, o Leão pode perder por até dois gol de diferença, enquanto o Vitória precisa vencer por quatro gols de vantagem para avançar às oitavas de final.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Barradão, o Fortaleza pode entrar em campo com time reserva. Com uma ampla vantagem construída no primeiro jogo, o técnico Vojvoda mira o duelo contra o Botafogo, no domingo (15), buscando a primeira vitória no Brasileirão.

Max Walef, com conjuntivite, é o único desfalque certo.

Já o Vitória não poderá contar com Pablo, por pertencer ao Leão, além de Alemão, Vicente e Alan Santos, lesionados.

Danilo Cardoso e Luidy podem aparecer entre os titulares.

Possível escalação do Fortaleza: Boeck; Landázuri, Ceballos, Titi; Ronald, Hércules, Romarinho, Matheus Vargas, Juninho Capixaba; Robson e Renato Kayzer.

Possível escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Iury, Marco Antônio, Danilo Cardoso e Mateus Moraes; Léo Gomes, João Pedro e Gabriel Santiago; Jefferson Renan [Luidy], Alisson Santos e Tréllez.

DESFALQUES

FORTALEZA:

Max Walef: conjuntivite

VITÓRIA:

Alemão, Vicente e Alan Santos: lesionados

Pablo: questões contratuais

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Vitória e Fortaleza será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view, nesta quinta-feira (12).