Vitória x Fluminense de Feira: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Os times entram em campo nesta quarta (5), pela última rodada do Campeonato Baiano; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Hora da decisão no Campeonato Baiano: o Vitória precisa vencer o Fluminense de Feira, nesta quarta-feira (5), para se classificar, mas o Fluzão também precisa dos três pontos para não ser rebaixado. A partida acontece no Barradão, às 19h30 (de Brasília), e terá transmissão ao vivo da TVE Bahia, na TV aberta, e também através do Youtube e do Facebook da emissora na internet.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vitória x Fluminense de Feira DATA Quarta-feira, 28 de abril de 2021 LOCAL Barradão - Salvador, BA HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Rodrigo Chagas é o comandante do Vitória / Foto: Divulgação/Bahia

A TVE Bahia, na TV aberta e também na internet, através de seus canais no Facebook e no Youtube, irá transmitir o jogo deste quarta (5), às 19h30 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

VITÓRIA

Em sexto lugar na tabela de classificação do Campeonato Baiano, o Vitória ainda tem chances de classificação, mas precisará fazer a tarefa dentro de casa contra o Fluminense de Feira, bem como secar Bahia, Jacuipense e Bahia de Feira - só um desses três times pode vencer, lembrando que o Bahia enfrenta a Jacuipense.

O time, porém, tem 12 desfalques para o confronto diante do Fluzão: Fernando Neto, Ronaldo, David e Gabriel Bispo estão com Covid-19, enquanto Pedrinho, Marcelo Alves, Raul Prata, Guilherme Rend, Vico, Lucas Arcanjo e Gabriel Santiago estão lesionados e Samuel está suspenso.

De qualquer jeito, a tendência é que o treinador Rodrigo Chagas vá com o que tem de melhor para tentar a classificação.

Provável escalação do Vitória: Yuri; Van, João Victor, Wallace e Roberto; Maykon Douglas, Cedric e Soares; Ygor Catatau, Wesley e Ruan Levine.

FLUMINENSE DE FEIRA

Com o novo técnico Índio, contratado apenas para o último jogo do Campeonato Baiano, o Fluminense de Feira joga pela vida na competição.

Caso seja derrotado ou empate, o time está automaticamente rebaixado para a segunda divisão em 2022: o time precisa vencer o Vitória e torcer por uma derrota do Vitória do Conquista, diante do Atlético-BA. Para o confronto, estará sem o veterano defensor Fábio Bilica, expulso contra o Doce Mel.

Provável escalação do Fluminense de Feira: Andrade, Tiago José, Rodrigo Lacraia, Arnold, Pantico, Matheus Farinha, Murilo, Michel Pires, Carlos Henrique, Cristian, Jacson.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 2 x 0 Vitória da Conquista Campeonato Baiano 28 de abril de 2021 Vitória 1 x 2 Jacuipense Campeonato Baiano 2 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Guarani x Vitória Série B 29 de maio de 2021 A definir Vitória x Internacional Copa do Brasil 2 de junho de 2021 A definir

FLUMINENSE DE FEIRA