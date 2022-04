Vitória x Floresta: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão Série C 2022

O Vitória recebe o Floresta neste sábado (16), às 21h00 (de Brasília), no estádio do Barradão, em duelo válido pela segunda rodada do Brasileirão Série C de 2022. A transmissão do duelo será feita pela TV Bahia, afiliada da TV Globo em televisão aberta, e no DAZN, no serviço por assinatura. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vitória x Floresta DATA Sábado, 16 de fevereiro de 2022 LOCAL Barradão - Salvador, BA HORÁRIO 21h00 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A TV Bahia, na televisão aberta afiliada da TV Globo, e no DAZN, serviço por assinatura, é o canal e o streaming que vão transmitir o jogo deste sábado (16), no Barradão. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Vitória começou a Série C de forma complicada: acabou derrotado para o Remo logo no primeiro duelo, por 2 a 1, atuando como visitante. Antes dessa partida, no entanto, pôde avançar na Copa do Brasil, quando saiu com a vitória sobre o Glória, por 2 a 0, chegando para a segunda partida do torneio nacional com uma derrota, mas boas expectativas para melhora.

Não podia faltar um manto pra quem já honrou tanto essas cores. Tamo junto, @bebeto7 !🔴⚫️⚡️ pic.twitter.com/kYbULvj4lS — EC Vitória (@ECVitoria) April 14, 2022

Já o Floresta iniciou os trabalhos com vitória sobre o Confiança, por 1 a 0, na primeira rodada da terceira divisão. Klenisson foi o autor do único gol do Verdão da Vila na competição até o momento, e a briga da equipe continua para manter bons resultados e subir, quem sabe, para a Série B do Brasileirão.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 2 x 0 Glória Copa do Brasil 23 de março de 2022 Remo 2 x 1 Vitória Campeonato Brasileiro Série C 09 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vitória x Floresta Campeonato Brasileiro Série C 16 de abril de 2022 21h00 (de Brasília) Fortaleza x Vitória Copa do Brasil 20 de abril de 2022 19h00 (de Brasília)

FLORESTA

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 3 x 0 Floresta Copa do Nordeste 19 de março de 2022 Floresta 1 x 0 Confiança Campeonato Brasileiro Série C 10 de abril de 2022

Próximas partidas