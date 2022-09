Vitória x Figueirense: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam neste domingo (18), pela quinta rodada da segunda fase da Série C; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Lutando diretamente pelo acesso, Vitória e Figueirense se enfrentam neste domingo (18), no Barradão, a partir das 16h (de Brasília), pela quinta rodada da segunda fase da Série C. O torcedor pode acompanhar ao vivo na Globo, na TV aberta, e do DAZN, na plataforma de streaming.

Sem vencer há três jogos, o Vitória, terceiro colocado do grupo, com 5 pontos, sabe que ganhar é de extrema importância para seguir com chances de conseguir a vaga na Série B.

O Rubro-Negro não tem desfalques confirmados, porém, Iury, Lazaroni e Rafinha, com questões físicas, são dúvidas para o técnico João Burse.

O Figueirense, por sua vez. está na segunda posição, com 6 pontos já que, após a derrota na última rodada, acabou deixando a ponta a tabela. Maurício e Naldinho, com problemas físicos, são dúvidas, enquanto Rodrigo Bassani segue no departamento médico.

Escalações:

Escalação do provável Vitória: Dalton, Alemão, Alan Santos, Marco Antônio, Léo Gomes, Sanchez, Honório, Dionísio, Eduardo, Luigy e Tréllez.

Escalação do provável Figueirense: Wilson; Muriel, Fernando (Maurício), Kadu e Zé Mário; Moacir, Oberdan e Léo Artur; Jean Silva, Andrew e Tito.

Desfalques

Vitória

Sem desfalques confirmados.

Figueirense

Rodrigo Bassani, machucado, é desfalque da equipe catarinense.

Quando é?

• Data: domingo, 18 de setembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Barradão, Salvador - BA

• Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães (árbitro), Daniel Parro e Rafael de Souza (assistentes), Felipe Gonçalves Paludo (quarto árbitro) e Carlos Eduardo Nunes Braga (AVAR)