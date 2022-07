Vitória x Figueirense: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Partida acontece neste sábado (2), pela 13ª rodada da Série C; veja como acompanhar na internet

Vitória e Figueirense se enfrentam neste sábado (2), no Barradão, a partir das 19h (de Brasília), pela 13ª rodada da Série C do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Sem vencer há dois empates e duas derrotas, o Vitória busca voltar a vencer para se afastar da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Figueirense, com 19 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após quatro empates consecutivos.

Serginho, com entorse no tornozelo não viajou com a delegação e é desfalque certo, enquanto Jhon Cley com dores no joelho, é tratado como dúvida.

Em 17 jogos disputados entre as equipes, o Vitória soma sete triunfos, contra cinco do Figueirense, além de cinco empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Alemão, Alan Santos, Marco Antônio e Sanchez; Léo Gomes, Eduardo e Alan Pedro; Gabriel Santiago, Rodrigão e Rafinha.

Possível escalação do Figueirense: Wilson; Natan Masieiro, Maurício, Kadu e Zé Mario (Mário Henrique); Uésley Gaúcho, Oberdan e Rodrigo Bassani; Andrew, Gustavo Ramos e Jhon Cley.

Desfalques da partida

Vitória:

sem desfalques confirmados.

Figueirense:

Serginho: entorse.

Nandinho: lesionado.

Quando é?

JOGO Vitória x Figueirense DATA Sábado, 2 de julho de 2022 LOCAL Barradão - Salvador, BA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (MG)

Assistentes: Magno Arantes Lira e Fernanda Nândrea Gomes (MG)

Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)

VAR: Irinaldo Jorge dos Santos (BA)

Últimos resultados e próximos jogos

Vitória

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 0 x 1 Botafogo-SP Série C 19 de junho de 2022 Altos 0 x 0 Vitória Série C 25 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São José x Vitória Série C 10 de julho de 2022 17h (de Brasília) Vitória x Paysandu Série C 17 de julho de 2022 16h (de Brasília)

Figueirense

JOGO CAMPEONATO DATA Manaus 1 x 1 Figueirense Série C 18 de junho de 2022 Figueirense 0 x 0 Remo Série C 28 de junho de 2022

Próximas partidas