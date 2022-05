Vitória x Confiança: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série C 2022

Vitória e Confiança se enfrentam neste domingo (22), no Barradão, a partir das 17h (de Brasília), pela sétima rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, na pataforma de streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vitória x Confiança DATA Domingo, 22 de maio de 2022 LOCAL Barradão - Salvador, BA HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rafael Rodrigo Klein - RS

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Maíra Mastella Moreira - RS

Quarto árbitro: Edvalter Marinho - BA

ONDE VAI PASSAR?

O DAZN, no streaming, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo (22), no Barradão.

MAIS INFORMAÇÕES

Pressionado após a eliminação na Copa do Brasil, o Vitória busca reencontrar o caminho da vitória depois de duas derrotas e um empate na temporada.

Atualmente, a equipe aparece na zona de rebaixamento, com apenas quatro pontos e 22% de aproveitamento (uma vitória, um empate e quatro derrotas).

Do outro lado, o Confiança, com cinco pontos, também luta para se afastar do Z-4. Na última rodada, venceu o Ferroviário por 1 a 0.

Em 25 jogos disputados entre as equipes, o Vitória soma 14 triunfos, contra sete do Confiança, além de quatro empates. No último encontro, válido pela Série B de 2021, o Dragão venceu por 1 a 0.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 0 x 1 Fortaleza Copa do Brasil 12 de maio de 2022 Vitória 0 x 1 Botafogo-PB Série C 19 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Campinense x Vitória Série C 28 de maio de 2022 17h (de Brasília) Vitória x Volta Redonda Série C 5 de junho de 2022 16h (de Brasília)

CONFIANÇA

JOGO CAMPEONATO DATA Manaus 0 x 0 Confiança Série C 7 de maio de 2022 Confiança 1 x 0 Ferroviário Série C 18 de maio de 2022

Próximas partidas