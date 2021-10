Vitória x Confiança: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (9), pela 29ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em duelo de desesperados, o Vitória recebe o Confiança neste sábado (9), às 19h (de Brasília), no Barradão, pela 29ª rodada da Série B . A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere , no pay-per-view. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vitória x Confiança DATA Sábado, 9 de outubro de 2021 LOCAL Barradão - Salvador, BA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Lúcio Beiersdorf Flor (RS)

Quarto árbitro: Irinaldo Jorge Silva (BA)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

ONDE VAI PASSAR?



O Vitória quer vencer para começar a se recuperar (Foto: Divulgação Vitória)

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que irão transmitir o jogo deste sábado (9). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

VITÓRIA

Na zona do rebaixamento , o Vitória vive situação desesperadora na Série B, vendo os times de fora da zona do rebaixamento abrirem vantagem, sem conseguir encostar nos rivais ou vencer jogso - já são seis partidas sem ficar com os três pontos.

Com Samuel de volta, após ficar suspenso diante do Goiás, e Pablo Siles em reta final de recuperação, o técnico Wagner Lopes deve montar um time muito próximo com o considerado titular.

Na manhã desta terça-feira (05), no CT Manoel Pontes Tanajura, o elenco rubro-negro continuou a preparação para o próximo confronto.



O técnico Wagner Lopes comandou atividades de posse de bola com transição e realizou treino tático com os atletas.



📸: Pietro C.



Provável escalação do Vitória: Lucas Arcanjo, Raul Prata, Wallace, Mateus Moraes e Renan Luís; João Pedro (Pablo Siles), Guilherme Rend e Fernando Neto (Soares); Marcinho e Fabinho; Manoel (Samuel).

CONFIANÇA

Vindo de bela sequência de recuperação, o Confiança viu a retomada parar diante do Vasco da Gama em jogo polêmico , em que o time sergipano ficou reclamando de pênalti não-marcado pelo árbitro Raphael Claus.

Se bater o Vitória, a equipe pode colar no rival e ficar apenas a sete pontos de deixar a zona do rebaixamento. Para o confronto, o treinador Luizinho Lopes não terá Rafael Vila, suspenso pelo terceiro amarelo.

Provável escalação do Confiança: Rafael Santos; Jonathan Bocão, Nirley, Adalberto e João Paulo; Madison, Jhemerson, Ítalo e Álvaro; Lohan e Robinho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 0 x 0 Botafogo Série B 28 de setembro de 2021 Goiás 3 x 0 Vitória Série B 2 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sampaio Corrêa x Vitória Série B 12 de outubro de 2021 19h (de Brasília) Vitória x Brasil de Pelotas Série B 23 de outubro de 2021 19h (de Brasília)

CONFIANÇA

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 1 x 1 Confiança Série B 28 de setembro de 2021 Confiança 1 x 2 Vasco da Gama Série B 3 de outubro de 2021

Próximas partidas