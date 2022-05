Vitória x Confiança: escalação, desfalques e mais do jogo da Série C 2022

A bola vai rolar neste domingo (22) para Vitória x Confiança, sétima rodada da Série C do Brasileiro, a partir das 17h (do horário de Brasília), no Barradão.

Pressionado após a eliminação na Copa do Brasil, o Vitória volta as atenções para a Série C. Atualmente, a equipe baiana aparece na zona de rebaixamento, com quatro pontos, assim como o Confiança, que registra cinco pontos.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Barradão, o Vitória não poderá contar com o lateral-direito Iury, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Daniel Bolt e Alemão brigam por uma vaga.

Já o Confiança terá como principal desfalque Adalberto, também suspenso. Assim, o técnico Felipe Loureiro pode optar pela entrada de Nirley.

Possível escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Daniel Bolt (Alemão), Danilo Cardoso, Mateus Moraes [Marco Antonio ou Rafael Ribeiro] e Sanchez; João Pedro, Dionísio [Eduardo] e Gabriel Santiago; Alisson Santos, Miller [Rafinha] e Roberto

Possível escalação do Confiança: Paulo Gianezini, Gustavo Cascardo, Raphael, Nirley e Raí Lopes; Bruno Camilo, Parrudo, Baggio e Ítalo; Matheuzinho e Pedro Oliveira (Renan Gorne).

DESFALQUES

VITÓRIA:

Iury: suspenso (terceiro cartão amarelo)

CONFIANÇA:

Adalberto: suspenso (terceiro cartão amarelo)

ARBITRAGEM

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein - RS

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Maíra Mastella Moreira - RS

Quarto árbitro: Edvalter Marinho - BA

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Vitória e Confiança será transmitido ao vivo pelo DAZN, no streaming, neste domingo (22).