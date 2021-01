Vitória x Chapecoense: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes se enfrentam neste domingo (17), pela 35ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em duelo de equipes em situações opostas na tabela, e se enfrentam neste domingo (17), no Barradão, às 16h (de Brasília), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV , na TV fechada, além do Premiere, pelo pay-per-view. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vitória x Chapecoense DATA Domingo, 17 janeiro de 2021 LOCAL Barradão, Salvador - BRA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Vinicius Furlan (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Evandro de Melo Lima (SP)

Quarto árbitro: Irinaldo Jorge dos Silva (BA)

ONDE VAI PASSAR?



já garantiu o retorno à primeira divisão (Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV, na TV fechada, além do Premiere, pelo pay-per-view. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

QUAIS SÃO OS CANAIS DO SPORTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 SKY HD: 437, 438 e 439

437, 438 e 439 CLARO TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

VITÓRIA

Há cinco jogos sem vencer e precisando somar pontos para escapar da zona de rebaixamento, o Vitória tem desfalques para a partida deste domingo: Caíque Souza, Guilherme Rend, Ewandro e Ronaldo seguem no departamento médico.

Preparação iniciada! Agora a decisão é em casa, no domingo, contra a Chapecoense, às 16h.#PegaLeao #SouNego



📷: Letícia Martins/ECV pic.twitter.com/adgDZlgjbg — EC Vitória (@ECVitoria) January 15, 2021

Provável escalação do Vitória: César, Van, Wallace Reis, João Victor, Rafael Carioca, Matheus Frizzo, Fernando Neto, Gerson Magrão, Caíque Souza, Thiago Lopes, Vico e Léo Ceará.

CHAPECOENSE

Após garantir o acesso à primeira divisão para a próxima temporada, agora a Chapecoense segue buscando pontos visando a conquista da Série B. A Chape conta com os retornos de Roberto, Evandro e Anselmo Ramon, além de Fernandinho estar disponível após voltar ao clube. Por outro lado, Luiz Otávio, Mike e Alan Ruschel estão fora do duelo.

VAMOS CHAPEEE💪⚽💚🏹

Mirando um só objetivo, voltamos aos treinos com foco na preparação para a partida frente o Vitória pela Série B 20/21

📷 Márcio Cunha I ACF#VamosChape#OrgulhoDeSerChape pic.twitter.com/YcLtmRsBN7 — Chapecoense (@ChapecoenseReal) January 14, 2021

Provável escalação do Chapecoense: João Ricardo, Matheus Ribeiro, Felipe Santana, Derlan, Roberto, Anderson Leite, Willian Oliveira, Denner, Aylon, Perotti e Paulinho Moccelin.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 2 x 2 Vitória Série B 13 de janeiro de 2021 4 x 0 Vitória Série B 9 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Vitória Série B 20 de janeiro de 2021 16h (de Brasília) Vitória x -SP Série B 26 de janeiro de 2021 21h30 (de Brasília)

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 2 x 1 Série B 12 de janeiro de 2021 Botafogo-SP 3 x 0 Chapecoense Série B 9 de janeiro de 2021

Próximas partidas