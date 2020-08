Vitória x Ceará: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (26), pela terceira fase da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Precisando vencer por dois gols de diferença pra ficar com a vaga, o recebe o Ceará na noite desta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Barradão, pela terceira fase da Copa do . A partida terá transmissão ao vivo da TV Mares (para ), além do SporTV 2 e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha as informações da partida em tempo real.

QUANDO É?

JOGO Vitória x Ceará DATA Quarta-feira, 26 de agosto de 2020 LOCAL Barradão - Bahia HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Ceará

A partida terá transmissão ao vivo pela TV Mares (para Bahia), além do SporTV 2 e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha as informações da partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ser derrotado por 1 a 0 no jogo de ida, o Vitória busca vencer o Ceará pela primeira vez em 2020 para avançar na .

Para o duelo, o técnico Bruno Pivetti não vai poder contar com o zagueiro João Victor, expulso no primeiro jogo. Em recuperação de lesão, Van e Alisson Farias também não devem ir a campo. Gabriel Furtado pode entrar entre os titulares.

Já o Ceará, precisando de apenas um empate para avançar, terá três desfalques confirmados: Cléber, que já atuou na Copa do Brasil pelo Barbalha, além de Vitor Jacaré, que entrou em campo com a camisa do Caucaia, e Alyson, ex-Oeste.

FOCO NO CEARÁ!



De olho no confronto que vale vaga na 4ª fase da @copadobrasil, o Leão se reapresentou hoje pela manhã e deu início à preparação para o confronto.#PegaLeão#OFocoEOAcesso



📷: Letícia Martins pic.twitter.com/SnRyUkYy0N — EC Vitória (de 🏡 ) (@ECVitoria) August 24, 2020

Provável escalação do Ceará: Fernando Prass; Samuel Xavier, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; William Oliveira, Charles, Fernando Sobral, Vinícius, Leandro Carvalho; Rafael Sobis.

Provável escalação do Vitória: Ronaldo; Jonathan Bocão, Maurício Ramos, Gabriel Furtado, Thiago Carleto; Guilherme Rend, Fernando Neto, Rodrigo Andrade, Rafael Carioca; Mateusinho, Léo Ceará.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 0 x 3 Campeonato Brasileiro 20 de agosto de 2020 Ceará 2 x 0 Bahia Campeonato Brasileiro 23 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Ceará Campeonato Brasileiro 30 de agosto de 2020 18h (de Brasília) Ceará x Campeonato Brasileiro 2 de setembro de 2020 19h15 (de Brasília)

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 0 x 0 19 de agosto de 2020 CRB 2 x 2 Vitória Série B 22 de agosto de 2020

Próximas partidas