Vitória x Brasil de Pelotas: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Em má fase, equipes precisam reencontrar o caminho dos triunfos; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em duelo de equipes em má fase, e de se enfrentam nesta sexta-feira (30), no Barradão, a partir das 19h15 (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo no SporTV (exceto ), além do Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vitória x DATA Sexta-feira, 30 de outubro de 2020 LOCAL Barradão - Bahia 19h15 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O elenco rubro-negro finalizou os treinamentos para o jogo de amanhã, contra o Brasil de Pelotas, às 19:15h, no Barradão. Os 23 atletas que irão para a partida já estão concentrados na Chácara Vidigal Guimarães. #PegaLeao #Treino



📸: Letícia Martins/ECV pic.twitter.com/7CAtyCrGHu — EC Vitória (@ECVitoria) October 29, 2020

A partida terá transmissão ao vivo no canal SporTV (exceto Bahia), além do Premiere, na TV fechada, a partir das 19h15 (de Brasília). Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Há sete jogos sem vencer, o Vitória agora pertence à parte inferior da tabela da Série B e precisa voltar a encontrar o caminho dos triunfos se quiser continuar sonhando com o acesso. O não terá os atacantes Alisson Farias, Ewandro, o meia Juninho Quixadá, lateral-direito Leandro Silva, o lateral-direito Leandro Silva e Fernando Neto, que estão no departamento médico. Por outro lado, Carleto está de volta após cumprir suspensão, enquanto o recém-contratado, Thiago Lopes, pode fazer sua estreia pelo clube.

Já o Brasil de Pelotas também vive um mau momento e já acumula três partidas sem vencer. O time gaúcho demitiu o técnico Hemerson Maria e agora procura por um novo comandante. Expulso, na última rodada, Sousa cumpre suspensão e está fora do jogo.

Provável escalação do Vitória: Ronaldo, leandro Silva, João Victor, Maurício Ramos, Rafael Carioca, Guilherme Rend, Lucas Cândido, Gerson Magrão, Juninho Quixadá, Léo Ceará e Ewandro.

Provável escalação do Brasil de Pelotas: Rafael, Rodrigo Ferreira, Nuno, Héverton, Alex Ruan, Bruno Matias, Rafael Vinicius, Matheus Oliveira, Dnailo Gomes, Dellatorre, Bruno José e Luiz Henrique.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA -SP 2 x 1 Vitória Série B 25 de outubro de 2020 Vitória x Série B 22 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Vitória Série B 8 de novembro de 2020 16h (de Brasília) Vitória x Série B 12 de novembro de 2020 21h30 (de Brasília)

BRASIL DE PELOTAS

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil de Pelotas 1 x 1 Série B 23 de outubro de 2020 3 x 1 Brasil de Pelotas Série B 20 de outubro de 2020

Próximas partidas