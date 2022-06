Vitória x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo da Série C

Partida acontece neste domingo (19), pela 11ª rodada da Série C; veja como acompanhar na internet

Vitória e Botafogo-SP se enfrentam neste domingo (19), no Barradão, a partir das 17h (de Brasília), pela 11ª rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Próximo da zona de rebaixamento, com 11 pontos, o Vitória busca reencontrar o caminho da vitória após a derrota para o Volta Redonda e o empate com o Atlético-CE.

"Acho que para todos é uma campanha decepcionante. A gente almejava coisas maiores, almejava o título. Mas agora que já passou metade da competição a gente vai corrigir nossos erros e tentar o máximo entrar no G-8 e não sair mais", afirmou Gabriel Santiago.

"No domingo vamos em busca da vitória, vai ser mais uma final. Estamos confiantes", completou.

Para o confronto em casa, o técnico Ramon Menezes não poderá contar com Eduardo e Mateus Soares.

Do outro lado, o Botafogo-SP, que não vence há quatro rodadas (três derrotas e um empate), também não poderá contar com Marlon, expulso no revés para o Aparecidense por 2 a 0.

Em seis jogos disputados entre as equipes, o Vitória registra duas vitórias, contra três do Botafogo-SP, além de um empate.

Prováveis escalações

Possível escalação do Vitória: Lucas Arcanjo, Alemão, Danilo Cardoso, Marco Antônio, Léo Gomes, Sánchez, Dionísio, Roberto, Gabriel Santiago, Rafinha e Tréllez.

Possível escalação do Botafogo-SP: Deivity; Vidal, Gustavo Henrique, Marcel e Jean Victor; John Everson, Fillipe Souto e Gustavo Xuxa ; Kadu Barone, Thiaguinho e Tiago Reis.

Desfalques da partida

Vitória:

Eduardo e Mateus Soares: suspensos (cartão vermelho).

Botafogo-SP:

Marlon: suspenso (cartão vermelho).

Quando é?

JOGO Vitória x Botafogo-SP DATA Domingo, 19 de junho de 2022 LOCAL Barradão - Salvador, BA HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Vinicius Gomes do Amaral - MG

Assistentes: Celso Luiz da Silva e Magno Arantes Lira - MG

Quarto árbitro: Ricarle Gustavo Gonçalves - BA

Últimos resultados e próximos jogos

Vitória

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-CE 1 x 1 Vitória Série C 11 de junho de 2022 Vitória 1 x 2 Volta Redonda Série C 5 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Altos x Vitória Série C 25 de junho de 2022 19h (de Brasília) Vitória x Figueirense Série C 2 de julho de 2022 19h (de Brasília)

Botafogo-SP

JOGO CAMPEONATO DATA Confiança 2 x 1 Botafogo-SP Série C 4 de junho de 2022 Botafogo-SP 0 x 2 Aparecidense Série C 13 de junho de 2022

Próximas partidas