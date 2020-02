Vitória x Bahia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico baiano será disputado neste domingo (1), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Clássico baiano na área. e entram em campo neste domingo (1), às 16h (de Brasília), no Barradão, em duelo válido pela sexta rodada do estadual. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (apenas para Bahia), Sportv (exceto para Bahia), além do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal você acompanha a partida minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vitória x Bahia DATA Domingo, 1º de março de 2020 LOCAL Barradão - Bahia, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Equipes lutam pela liderança do / Foto: Divulgação Bahia

O duelo será transmitido ao vivo da TV Globo (apenas para Bahia), Sportv (exceto para Bahia), além do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal você acompanha a partida minuto a minuto em tempo real, clicando aqui!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O clássico vale a ponta da tabela de classificação do estadual. As duas equipes estão empatadas com 11 pontos, mas o Bahia leva vantagem pelo saldo de gols e, por isso, aparece em primeiro lugar.

"Esse é um daqueles grandes jogos que todos imaginamos participar desde pequenos. Um grande clássico estadual, com muita rivalidade e uma história quase centenária. Me sinto um privilegiado por estar aqui, neste momento, com a possibilidade de escrever novas páginas do Ba-Vi. Tenho certeza que mesmo fora de casa faremos um jogo de acordo com o que camisa tricolor exige, buscando do início ao fim os três pontos que nos ajudariam e muito na classificação", disse Mayke, jogador do Bahia.

Do outro lado, o time sub-23 do Vitória finalizou na manhã de sábado (29) a preparação para o segundo Ba-Vi da temporada 2020.

Apesar de não ter divulgado a lista de relacionados para o clássico, o técnico Agnaldo Liz deve ter força máxima em campo.

Provável escalação do Vitória: a atualizar

Provável escalação do Bahia: Fernando; Lepo, Ignácio, Anderson e Mayk; Edson, Ramon e Arthur Rezende; Alesson, Gustavo e Saldanha.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 0 x 0 Frei Paulistano Campeonato Baiano 16 de fevereiro Vitória 2 x 1 CRB 27 de fevereiro

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vitória x Lagarto Campeonato Alagoano 5 de março 19h15 (de Brasília) ABC x Vitória Copa do Nordeste 8 de março 18h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 2 Bahia Copa do Nordeste 19 de fevereiro Nacional 1 x 3 Bahia 26 de fevereiro

Próximas partidas