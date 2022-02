Vitória x Bahia: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Bahia e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (2), no Barradão, a partir das 19h15 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Baiano. A partida terá transmissão ao vivo da TVE (Cultura), na tv aberta, e do Youtube da TVE, na internet. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vitória x Bahia DATA Quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 LOCAL Barradão - Salvador, BA HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A TVE (Cultura), na tv aberta, e o Youtube da TVE, na internet, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira, no Barradão. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vitória e Bahia fazem o primeiro clássico da temporada válido pelo Campeonato Baiano nesta quarta-feira.

Com os ingressos esgotados - em razão do decreto do Governo da Bahia, o Barradão só vai poder receber 1,5 mil torcedores -, as equipes vão a campo com o que têm de melhor.

Provável escalação do Bahia: Danilo Fernandes; Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Djalma; Patrick, Rezende e Daniel; Marco Antônio, Raí Nascimento e Ronaldo César.

Provável escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Iury, Alisson Cassiano, Mateus Moraes e Salomão; João Pedro, Eduardo, Gabriel Santiago e Jadson; Luidy e Guilherme Queiróz.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 1 x 0 Doce Mel Baiano 26 de janeiro de 2022 Campinense 1 x 3 Bahia Copa do Nordeste 29 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético BA x Bahia Copa do Nordeste 5 de fevereiro de 2022 17h45 (de Brasília) Bahia x Barcelona BA Baiano 9 de fevereiro de 2022 19h15 (de Brasília)

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona BA 0 x 1 Vitória Baiano 23 de janeiro de 2022 Jacuipense 1 x 0 Vitória Baiano 29 de janeiro de 2022

Próximas partidas