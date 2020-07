Vitória x Bahia de Feira: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Partida é válida pela oitava rodada do Campeonato Baiano; veja onde acompanhar na TV e na internet

O também está de volta! Nesta quinta-feira (23), e de Feira se enfrentam no Barradão, às 16h (de Brasília), pela oitava rodada da competição. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada, para todo o . Na Goal , você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto.

QUANDO SERÁ?

JOGO Vitória x Bahia de Feira DATA Quinta-feira, 23 de julho de 2020 LOCAL Barradão HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



precisa vencer para subir na tabela (Foto: Letícia Martins/EC Vitória)

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada, para todo o Brasil. Você também pode acompanhar a partida na Goal , em tempo real, a partir das 16h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na quarta posição da tabela com 11 pontos, o Vitória entrará em campo precisando vencer o Bahia de Feira, que está logo a sua frente, com a mesma pontuação. No entanto, o Rubro-Negro deve atuar com uma equipe alternativa, já que a equipe joga também nesta quarta-feira pela Copa do Nordeste.

Já o time de Feira de Santana vai para a partida com o que tem de melhor à sua disposição.

Provável escalação do Vitória: Ronaldo; Van, Maurício Ramos, João Victor e Thiago Carleto; Guilherme Rend, Gerson Magrão, Fernando Neto e Alisson Farias; Felipe Garcia e Jordy Caicedo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Jacuipense 1 x 0 Vitória Campeonato Baiano 15 de março de 2020 Vitória 4 x 0 River-PI 15 de março de 2020

Jair, Jarbas, Menezes, Paulo Paraíba, Alex Cazumba, Capone, Diones, Guilherme Escuro, Pedro Pires, Fabrício e Deon.

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Doce Mel x Vitória Campeonato Baiano 26 de julho de 2020 16h (de Brasília) Vitória x Sampaio Correia Campeonato Brasileiro 8 de agosto de 2020 a definir

BAHIA DE FEIRA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia de Feira 3 x 0 Atlético-BA Campeonato Baiano 3 de março de 2020 Bahia de Feira 1 x 0 Jacobina Campeonato Baiano 14 de março de 2020

Próximas partidas