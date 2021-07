Vitória x Avaí: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (31), pela 15ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em duelo de equipes com objetivos diferentes, Vitória e Avaí se enfrentam neste sábado (31), às 16h30 (de Brasília), no Barradão, pela 15ª rodada Campeonato Brasileiro Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vitória x Avaí DATA Sábado, 31 de julho de 2021 LOCAL Barradão, Salvador - BA HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ivan da Silva Guimarães Junior (AM)

Assistentes: Marcos Santos Vieira e Uesclei dos Santos (AM)

Quarto árbitro: Edvalter dos Santos (BA)

ONDE VAI PASSAR?



Avaí quer a vitória para se aproximar do G-4/ Foto: André Palma Ribeiro/Avaí

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, irão transmitir o jogo deste sábado. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Lutando para não entrar na zona de rebaixamento, o Vitória segue com os desfalques de Fernando Neto, Raul Prata, Wesley, Vico, Wallace e Dinei, que estão no departamento médico.

"São duas equipes que, apesar dos objetivos distintos, no momento, no campeonato, gostam de propor o jogo. Acredito que vai ser uma partida bem aberta, mas a gente tem que impor nosso ritmo e fazer o dever de casa", disse Samuel em entrevista coletiva.

Do outro lado, o Avaí está no G-4 e quer o triunfo fora de casa para não perder o posto.

Para o duelo deste sábado, o time catarinense conta com os retornos de Edílson e Lourenço, que cumpriram suspensão.

Provável escalação do Vitória: Ronaldo, Cedric, Mateus Moraes, Marcelo Alves, Pedrinho, João Pedro, Gabriel Bispo, Eduardo, Wesley Pionteck, David e Samuel.

Provável escalação do Avaí: Glédson, Diego Renan, Rafael Preira, Betão, João Lucas, Bruno Silva, Marcos Serrato, Valdívia, Vinícius Leite e Copete.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AVAÍ

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 1 x 0 Remo Brasileirão Série B 28 de julho de 2021 Avaí 1 x 1 Brasil de Pelotas Brasileirão Série B 25 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CSA x Avaí Brasileirão Série B 7 de agosto de 2021 19h (de Brasília) Avaí x Guarani Brasileirão Série B 10 de agosto de 2021 19h (de Brasília)

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 0 x 3 Grêmio Copa do Brasil 27 de julho de 2021 CSA 2 x 1 Vitória Brasileirão Série B 24 de julho de 2021

Próximas partidas