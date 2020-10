Vitória x América-MG: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Duelo é válido pela 14ª rodada da Série B; veja como acompanhar pela TV e na internet

Pressionados após maus resultados, e se enfrentam nesta terça-feira (6), no Barradão, às 19h15 (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar a partida em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Vitória x América-MG DATA Terça-feira (6), 2 de outubro de 2020 LOCAL Barradão (BA) HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Mourão Panda/América-MG)

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Há dois jogos sem vencer na Série B, o Vitória vive um momento turbulento, com o trabalho do técnico Bruno Pivetti sendo colocado "em xeque". O conta com o retorno de Vico, que cumpriu suspensão na última rodada. Por outro lado, Léo Ceará cumprirá seu segundo jogo de suspensão.

Já o América-MG não vence há quatro partidas no campeonato e tem sofrido com a falta de gols marcados, apesar das oportunidades criadas. "A responsabilidade é minha, realmente é, mas a responsabilidade agora das consequências também e das soluções que buscar. Nós precisamos mexer. Porque não pode o América, com o investimento que tem, com o grupo que tem, ser o 16º ataque da competição. Realmente é um ponto que está muito negativo, a cobrança interna vai ser muito forte, pode ter certeza", garantiu o técnico Lisca em entrevista coletiva.

Escalação do Vitória: Ronaldo, Jonathan Bocão, João Victor, Wallace Reis, Carleto, Fernando Neto, Guilherme Rend, Marcelinho, Ewandro, Alisson Farias e Júnior Viçosa.

Escalação do América-MG: Matheus Cavichioli, Diego Ferreira, Messias, Anderson Jesus, Sávio, Zé Ricardo, Juninho, Alê, Felipe Azevedo, Léo Passos e Ademir.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Operário 1 x 1 Vitória Série B 29 de setembro de 2020 Vitória 0 x 1 Série B 22 de setembro de 2020

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vitória x Avaí Série B 10 de outubro de 2020 16h30 (de Brasília) x Vitória Série B 17 de outubro de 2020 16h (de Brasília)

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 0 x 0 Série B 3 de outubro de 2020 CRB 0 x 0 América-MG Série B 28 de setembro de 2020

Próximas partidas