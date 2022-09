Vitória x ABC: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Partida acontece neste domingo (4), pela terceira rodada da segunda fase da Série C; veja como acompanhar na internet

Vitória e ABC se enfrentam neste domingo (4), no Barradão, a partir das 17h (de Brasília), pela terceira rodada da segunda fase da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, na plataforma de streaming.

O Rubro-Negro quer deixar para trás a goleada sofrida na rodada passada e sabe que precisa reagir para seguir com chances do acesso. O Vitória é o terceiro colocado do grupo C, com 3 pontos, e não poderá contar com Iury, suspenso.

Já o ABC tem 100% de aproveitamento nesta segunda fase e é o líder, com 6 pontos. O Alvinegro sabe que um triunfo fora de casa o deixará em boa posição.

Nos últimos 19 jogos entre as equipes, o Vitória venceu cinco vezes, o ABC uma, além de nove empates. No primeiro turno, o placar acabou 2 a 2.

Prováveis escalações

Possível escalação do Vitória: Dalton, Alemão, Alan Santos, Marco Antônio e Lazaroni (Sánchez); Léo Gomes, Dionísio e Eduardo; Gabriel Honório (Luidy), Tréllez e Rafinha.

Possível escalação do ABC: Matheus Nogueira, Richardson, Afonso, Ícaro e Felipinho; Wellington Reis, Érick Varão e Guilherme Nunes; Lucas Douglas, Fábio Lima e Henan.

Desfalques da partida

Vitória:

Iury: suspenso.

ABC:

sem desfalques.

Quando é?

JOGO Vitória x ABC DATA Domingo, 4 de setembro de 2022 LOCAL Barradão, Salvador - BA HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Hugo Xavier Correa e Thiego dos Santos Braga (GO)

Quarto árbitro: Rubens Rodrigues dos Santos

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Vitória

JOGO CAMPEONATO DATA Figueirense 5 x 1 Vitória Série C 28 de agosto de 2022 Vitória 1 x 0 Paysandu Série C 21 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO ABC x Vitória Série C 10 de setembro de 2022 17h (de Brasília) Vitória x Figueirense Série C 10 de setembro de 2022 16h (de Brasília)

ABC

JOGO CAMPEONATO DATA Paysandu 0 x 1 ABC Série C 27 de agosto de 2022 ABC 2 x 1 Figueirense Série C 20 de agosto de 2022

Próximas partidas