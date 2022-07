Vitória x ABC: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Jogo acontece neste domingo (31), pela 17ª rodada da Série C; veja como acompanhar na TV e na internet

Vitória e ABC duelam neste domingo (31), no Orlando Scarpelli, a partir das 16h (de Brasília), pela 17ª rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do DAZN, no streaming.

Apesar da baixa probabilidade, o Vitória ainda sonha em entrar no G-8 e, para isso, precisa do triunfo neste domingo. O Rubro-Negro está na 11ª posição, com 22 pontos somados.

Já o ABC é o terceiro colocado, com 27 pontos, e sabe que uma vitória deixará encaminhada a sua vaga no quadrangular final..

Prováveis escalações

Possível escalação do Vitória: Dalton, Alemão, Alan Santos, Marco Antônio, Léo Gomes, Guilherme Lazaroni, Luidy, Dionísio, Eduardo, Rafinha e Tréllez.

Possível escalação do ABC: Pedro Paulo, Mascos Vinícius, Ícaro, Richardson, Felipinho, Wellington Reis, Walfrido, Wallyson, Fábio Lima, Wesley e Henan.

Desfalques da partida

Vitória:

sem desfalques confirmados.

ABC:

Felipinho e Alyson: suspensos.

Patrick e Thallyson: lesionados.

Quando é?

JOGO Vitória x ABC DATA Domingo, 31 de julho de 2022 LOCAL Barradão, Salvador - BA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Vollkopf (MS)

Assistentes: Cicero Souza e Diego Ruberdo (MS)

Quarto árbitro: Emerson Andrade (BA)

Últimos resultados e próximos jogos

Vitória

JOGO CAMPEONATO DATA Ferroviário 0 x 0 Vitória Série C 24 de julho de 2022 Vitória 1 x 0 Paysandu Série C 17 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Mirassol x Vitória Série C 7 de agosto de 2022 19h (de Brasília) Vitória x Brasil de Pelotas Série C 13 de agosto de 2022 17h (de Brasília)

ABC

JOGO CAMPEONATO DATA ABC 2 x 0 Floresta Série C 23 de julho de 2022 Remo 2 x 0 ABC Série C 17 de julho de 2022

Próximas partidas