Vitória x Sampaio Corrêa: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (13), pela 11ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vitória e Sampaio Corrêa se enfrentam nesta terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no Barradão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, atravessando momentos opostos na tabela. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal. o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

QUANDO SERÁ?

JOGO Vitória x Sampaio Corrêa DATA Terça-feira, 13 de julho de 2021 LOCAL Barradão - Salvador, BA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodrigo José Pereira (PE)

Assistentes: Ricardo Bezerra (PE) e Francisco Chaves (PE)

Quarto árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

ONDE VAI PASSAR?

Na manhã desta segunda (12), o técnico Ramon Menezes finalizou a preparação para o jogo desta terça (13), com treino tático e de bola parada.

No início da tarde os atletas já irão iniciar a concentração na chácara Vidigal Guimarães.#SouNego #Treino



📸: @pietrocarpifc pic.twitter.com/SYZ7Cj6b1L — ECVitória (@ECVitoria) July 12, 2021

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta terça-feira (13), a partir das 21h30 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com apenas um triunfo na Série B, o Vitória, com oito pontos, busca se afastar do risco da zona de rebaixamento.

Para o confronto, o técnico Ramon Menezes terá o retorno do lateral-esquerdo Roberto, que cumpriu suspensão no empate com o Confiança por 1 a 1. Por outro lado, Pablo Siles, está suspenso.

Já o Sampaio Corrêa, brigando pelas primeiras posições, vem de derrota para o Vasco por 1 a 0 na última rodada.

Recuperado de um problema muscular, Eloir retorna. No entanto, o zagueiro Joécio, com uma lesão no pé, está fora.

Bom dia, universo Tricolor. Equipe já no batente em preparação para enfrentar o Vitória, pela 11ª rodada da #SerieB #TamuJuntoPaio 🇲🇱 pic.twitter.com/a3zmTMZbqF — Sampaio Corrêa FC (@sampaiocorrea) July 11, 2021

Provável escalação do Vitória: Arcanjo; Prata, Alves, Wallace, Roberto; Oliveira, Bispo, Siles; Soares, David e Dinei.

Provável escalação do Sampaio Corrêa: Mota; Luís Gustavo, Paulo Sérgio, Nilson Júnior e Zé Mario (Gui Campana); Mauro Silva, Ferreira e Eloir; Pimentinha, Jefinho e Jean Silva.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SAMPAIO CORRÊA

JOGO CAMPEONATO DATA Confiança 0 x 1 Coritiba Série B 29 de junho de 2021 Vasco 1 x 0 Confiança Série B 3 de julho de 2021

