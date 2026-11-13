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A imprensa italiana comemorou a grande vitória da seleção de seu país sobre a França pelo placar de 3 a 1, na última quinta-feira, pela Liga das Nações da Europa, considerando que o triunfo representa um novo começo para a "Azzurra", poucos meses depois do choque com o fracasso na classificação para a Copa do Mundo de 2026.

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Após a ausência da Itália nas três últimas edições da Copa do Mundo, a imprensa local encontrou motivo suficiente para celebrar esta noite, depois que a seleção italiana conseguiu superar a França, apesar da grande diferença de qualidade entre os nomes das duas equipes.

E enquanto a seleção francesa, quarta colocada do mundo na Copa de 2026, entrava na partida de ontem, quinta-feira, no estádio San Siro, com o objetivo de vencer para garantir a liderança do Grupo 1 do primeiro caminho, foi surpreendida pelos donos da casa com uma atuação combativa que pesou a balança a seu favor.

E apesar de a equipe do técnico Zinedine Zidane ter saído na frente com um gol logo no início, os italianos reagiram com uma virada impressionante, arrebatando a primeira posição com 10 pontos, à frente dos Bleus pelo saldo no confronto direto.

Daniele Manusia, correspondente da rede "RMC" na Itália, disse: "Para a Itália, isto é uma conquista impressionante, quase difícil de acreditar. Do nosso ponto de vista, a França é a melhor seleção do mundo em termos de jogadores. A Itália não está no mesmo patamar da França no que diz respeito às capacidades individuais, mas chegou à vitória por meio da sua forma de jogar".

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"O San Siro começou a acreditar no início da nova era de Mancini"

O jornal "La Gazzetta dello Sport" celebrou o novo começo liderado pelo técnico Roberto Mancini e colocou um chamativo título principal em sua capa: "A Itália estremece".

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O jornal ironizou as difíceis condições climáticas que acompanharam a partida, dizendo: "Vocês já tentaram jogar futebol dentro de uma piscina?".

E acrescentou: "Foi assim que pareceram os dez primeiros minutos da Itália: água por todos os lados. A chuva caía torrencialmente e a França pressionava com força, eles nos afogaram e nos sufocaram. As chances despencavam, e que chuva de chances! Poderia parecer o início de um pesadelo, mas a França se acalmou um pouco e a Itália recuperou o equilíbrio".

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O jornal se deteve no ponto de virada da partida, representado pela penalidade desperdiçada por Sebastiano Esposito aos 59 minutos, considerando que aquele momento mudou o rumo do confronto.

E escreveu: "Todos pensaram a mesma coisa: acabou, a partida vai virar. E, de fato, virou a favor da Itália. A Itália passou a controlar a partida, e o San Siro começou a acreditar que havíamos derrotado a melhor seleção do mundo, e que uma nova era de Mancini começava oficialmente".

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"A Itália recupera sua grandeza"

Por sua vez, o jornal "La Repubblica" considerou que "a Itália recupera sua grandeza", enquanto o "Corriere della Sera" celebrou o que descreveu como o início do retorno da seleção à ribalta, pedindo que não se diminua o valor da vitória.

O jornal disse: "Nos bares, nos bondes e nos trens, alguns lhes dirão que a Itália sempre vence quando as partidas são menos importantes, e que a França, com a ausência de Mbappé e Dembélé, terminará o grupo na liderança. Talvez isso seja verdade, mas o que importa?".

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E acrescentou: "Há oito meses, estávamos presos em Zenica sem saída, enquanto agora o San Siro estremece de alegria sob a chuva, como se esta seleção italiana que derrota a França em casa pela primeira vez desde 1962, quando Altafini marcou dois gols, sempre tivesse existido e jamais tivesse tropeçado".

"Uma noite que parecia impossível"

O jornal encerrou seu comentário sobre a seleção italiana com um tom otimista, apontando que a equipe atual carrega indícios claros da possibilidade de construir uma nova geração.

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E escreveu: "Em meio à dança sob a chuva, a Itália proporcionou a si mesma uma noite que parecia quase impossível, mas que foi, ao contrário, pura felicidade, carregando a esperança de um futuro à altura das quatro estrelas com que a Azzurra enfeita sua camisa".

E acrescentou: "De Pio a Caiodi, de Calafiori a Cambiaghi, passando por Scalvini e Vergara, estamos diante de uma seleção cuja média de idade dos jogadores é de 25 anos e que olha para o futuro".