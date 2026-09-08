O alemão Jens Weising, técnico do Al-Ittihad, considerou que a equipe foi afetada por sua última partida contra o Al-Nassr, na Roshn League, durante o confronto com o Al-Feiha.

O Al-Ittihad venceu o Al-Feiha por 2 a 1, na partida que reuniu as duas equipes, na terça-feira, no Estádio Al-Inma, em Jidá, pela sexta rodada da Roshn League saudita.

Weising afirmou, em declarações na entrevista coletiva após o jogo, reproduzidas pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat": "Foi um confronto que não foi fácil, poucos dias depois de um jogo difícil contra o Al-Nassr; fizemos um grande esforço que nos afetou nesta partida".

O Al-Ittihad havia vencido o Al-Nassr por 2 a 1, na partida que reuniu as duas equipes, no último sábado, no Estádio Al-Inma, em Jidá, pela quinta rodada da Roshn League.

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O treinador alemão prosseguiu: "No primeiro tempo, não tivemos sucesso em converter algumas chances em gols; não eram chances perigosas, mas eram boas, e no segundo tempo fomos mais perigosos, e a equipe melhorou em alguns aspectos, e o mais importante são os três pontos".

Weising também falou sobre a participação do atacante marroquino Youssef En-Nesyri no segundo tempo, antes de marcar o gol da vitória, ao dizer: "Eu queria fechar o jogo; quando o En-Nesyri entrou, eu estava convicto de que éramos capazes de marcar, e também por causa da sua capacidade de voltar para defender".

E acrescentou: "No segundo tempo fomos melhores; estamos numa situação em que evoluímos dia após dia, mas o nosso nível físico atual não nos permite jogar em ritmo alto a cada três dias".

Sobre a utilização de um grande número de jogadores, o treinador alemão disse: "Este é o meu time e eu acredito em todos os jogadores; eu analiso todos os jogadores e estudo todas as opções; temos um calendário difícil, por isso é importante que todos joguem".

Por outro lado, Weising falou sobre a contratação do meio-campista holandês Georginio Wijnaldum em uma transferência livre, após sua saída do Al-Ettifaq, apesar de a equipe precisar contratar um jogador para a posição de ponta.

O treinador alemão disse: "Eu não olho pelo lado da posição do jogador; o que me interessa é o jogador que atua em mais de uma função, seja na ponta ou entre as linhas".

E concluiu: "Wijnaldum é um reforço importante, um jogador inteligente que sabe como se comportar nas mais diversas situações, um jogador faminto; conversei com ele, e é um jogador magnífico, uma personalidade magnífica e um líder".

Vale lembrar que o Al-Ittihad conquistou sua quarta vitória em 6 rodadas da Roshn League saudita, contra dois empates, ocupando o terceiro lugar na tabela de classificação, com 14 pontos, a um ponto de distância do Al-Hilal e do Al-Qadsiah.