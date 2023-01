Vitória x Jacuipense ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais das eliminatórias da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo neste domingo (8), no Barradão; veja como acompanhar na TV e na internet

Lutando por uma vaga na fase de grupos, Vitória e Jacuipense se enfrentam na tarde deste domingo (8), às 16h (de Brasília), no Barradão, pelas eliminatórias da Copa do Nordeste. A partida ainda não teve a sua transmissão confirmada.

O Vitória vem de triunfo por 2 a 1 sobre o Cordino no primeiro duelo das eliminatórias e será o mandante do duelo, tendo o apoio de sua torcida rubro-negra.

Do outro lado, a Jacuipense goleou o Altos-PI e também chega confiante para a disputa no Barradão. Quem vencer ficará com uma das vagas na fase de grupos da Copa do Nordeste. .

Prováveis escalações

Escalação do provável Vitória: Dalton, Railan, Camutanga, Marco Antônio, João Lucas, João Pedro, Rodrigo Andrade, Diego Torres, Gegê, Osvaldo e Trellez.

Escalação do provável Jacuipense: Jean, Fábio Bahia, Kanu, Radar, William, Jeam, Weverton, Welder, Willian, Flavio e Rapha.

Desfalques

Vitória

Sem desfalques confirmados.

Jacuipense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?