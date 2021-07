Vitória x Goiás: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (3), pela nona rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em momentos opostos, Vitória e Goiás se enfrentam neste sábado (3), às 21h30 (de Brasília), no Barradão, pela nona rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vitória x Goiás DATA Sábado, 3 de julho de 2021 LOCAL Barradão - Salvador, BA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marco Aurelio Augusto (MG)

Assistentes: Ricardo Junio (MG) e Frederico Soares (MG)

Quarto árbitro: Irinaldo Jorge dos Santos (BA)

ONDE VAI PASSAR?



Goiás busca seguir no G-4 da Série B / Foto: Divulgação Goiás

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que vão transmitir o jogo deste sábado (3), às 21h30 (de Brasília). Na Goal, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com três derrotas consecutivas na Série B e na zona de rebaixamento, o Vitória entra em campo pressionado pelaa vitória.

Para o confronto, o técnico Ramon Menezes não poderá contar com Gabriel Bispo, suspenso terceiro cartão amarelo. João Pedro pode ganhar a sua primeira oportunidade.

Já o Goiás vem de vitória sobre o Vasco e agora mira a liderança da Série B.

🇳🇬 Amanhã é dia de Verdão!



Próximo confronto do #MaiorDoCentroOeste é contra o Vitória, fora de casa, no Estádio Barradão, em Salvador.



Vamos trazer os 3️⃣ pontos pra casa!#Brasileirão2021 pic.twitter.com/azcLaTy2GW — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) July 2, 2021

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Apodi, David Duarte, Reynaldo e Hugo; Caio Vinícius, Breno, Luan Dias e Élvis; Alef Manga e Bruno Mezenga.

Provável escalação do Vitória: Arcanjo; Prata, Alves, Wallace, Roberto; Oliveira, Bispo, Siles; Soares, David e Dinei.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VITÓRIA



Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 1 x 2 Londrina Série B 26 de junho de 2021 Botafogo 1 x 0 Vitória Série B 1 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Confiança x Vitória Série B 10 de julho de 2021 19h (de Brasília) Vitória x Sampaio Corrêa Série B 13 de julho de 2021 21h30 (de Brasília)

GOIÁS

JOGOS CAMPEONATO DATA Vila Nova 0 x 0 Goiás Série B 26 de junho de 2021 Goiás 1 x 0 Vasco Série B 30 de junho de 2021

Próximas partidas