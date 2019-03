"Vitória extremamente importante", diz Abel após estreia na Libertadores

Flamengo venceu o San José por 1 a 0 na altitude de Oruro nesta terça-feira (5)

Após as decepções em Libertadores recentes, o Flamengo estreou nesta terça-feira com uma importante vitória sobre o San José por 1 a 0 na altitude de Oruro. E logo após o apito final, Abel Braga elogiou a postura da equipe e ressaltou a importância dos três pontos fora de casa.

"Vitória extremamente importante por ser estreia. Começar fora de casa contra uma equipe que é extremamente difícil. Chegamos a analisar sete partidas. É uma equipe que alonga bastante o jogo, muito vertical, com cruzamentos na área. Meus zagueiros foram impecáveis. Eles chegavam com dois, três jogadores, viradas de lado.", disse.

"No primeiro tempo, não nos acertamos bem em nível de marcação. No segundo, tivemos uma postura bem diferente, com mais proteção de bola e acho que o resultado foi justo. Principalmente, porque tivemos ainda duas chances claras e o adversário nenhuma. Teve mais cruzamento e finalização de longe.", completou.

Agora, o Flamengo enfrenta a LDU, do Equador, no Maracanã, no dia 13, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Antes, o clássico no sábado (9), diante do Vasco, pela Taça Rio.