Vitória esmagadora... O Al-Ahli saudita mostra suas garras com uma atuação excepcional em seu primeiro amistoso

O Al-Ahli saudita iniciou seus preparativos para a nova temporada de forma impecável, após conquistar uma goleada sobre o time austríaco Pensgau Zalfelden por 8 a 0 em sua primeira partida amistosa no campo de treinamento realizado na Áustria.

O “Al-Raqi” mostrou-se fortemente ofensivo desde os primeiros minutos, impondo total domínio sobre o andamento da partida, conseguindo chegar ao gol adversário em várias ocasiões, aproveitando as evidentes diferenças técnicas e físicas entre as duas equipes.

A partida contou com o destaque do jovem atacante brasileiro Ricardo Matias, que marcou dois gols e se apresentou de forma impressionante, confirmando que possui habilidades ofensivas promissoras que podem lhe garantir mais espaço durante o atual período de preparação.

Além disso, Mishaal Al-Mutairi aproveitou a oportunidade que recebeu da comissão técnica e conseguiu marcar um gol, um sinal positivo que reflete sua preparação e vontade de se provar entre as opções da equipe para a próxima temporada.

Leia também... Infantino envia mensagem ao Egito em meio à polêmica sobre a arbitragem

Leia também... Al-Hilal vai além da imaginação... Oferta “louca” para tirar Rafinha do coração do Barcelona

O brilho não se limitou apenas aos jovens jogadores, já que as novas contratações deixaram sua marca logo no início: Musa Abu Bakr marcou um gol, enquanto Edward Spirtian estreou no Al-Ahli com outro gol, enviando mensagens tranquilizadoras à torcida sobre sua capacidade de oferecer a contribuição necessária.

Por outro lado, a comissão técnica deu oportunidade a vários jovens jogadores de ganharem experiência, com a participação da dupla de goleiros Ali Bakhshwin e Salman Al-Jadani, além de Salem Abdullah, em uma iniciativa que confirma o interesse do clube em preparar os talentos em ascensão e proporcionar-lhes contato com o time principal.

Com essa grande vitória, o Al-Ahli consegue um início perfeito para sua pré-temporada na Áustria e mostra suas garras logo no início, antes de enfrentar os adversários mais difíceis, em meio a sinais positivos no ataque e na integração dos novos jogadores — fatores que dão à comissão técnica um impulso importante antes do início da nova temporada.