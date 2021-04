Vitória e Bahia apostam na força dos seus ataques por classificação às semifinais

Setor ofensivo é o destaque da dupla baiana nesta Copa do Nordeste

A dupla Ba-Vi sempre entra como favorita na Copa do Nordeste. Também, não é para menos: juntos, Bahia e Vitória somam sete títulos na competição, sendo quatro do lado rubro-negro e três pelos tricolores. Em 2021 não é diferente. Mesmo ficando atrás dos times cearenses na primeira fase, os time baiano chegam às quartas de final com a vantagem de jogar dentro de casa, e contra adversários que penaram para chegar a esta fase do Nordestão.

Os dois times começaram esta temporada com perfis diferentes de elenco. O Bahia trabalha com jogadores experientes e já rodados por vários clubes do Brasil, principalmente no setor ofensivo, como é caso do meia Rodriguinho e do atacante Gilberto. A grande aposta da diretoria para esse ano é no banco de reservas, com a efetivação de Dado Cavalcanti como técnico do time principal. Até a última temporada ele era o responsável pelo time sub-23, e assumiu o elenco que disputava o Campeonato Brasileiro após a demissão de Mano Menezes.

Já o Vitória quer resgatar uma tradição do clube, que é usar os jogadores vindos das divisões de base para montar um bom elenco. Até o momento, a decisão parece ser acertada, pois a campanha na primeira fase do Nordestão surpreendeu boa parta da torcida do Leão. Diferentemente do que se viu no fim da série B de 2020, onde o time lutou contra o rebaixamento, o futebol apresentado na competição é bem diferente, com destaques para as jovens promessas como o atacante Samuel.

O que esperar dos baianos nas quartas de final

Bahia e Vitória entrarão em campo como favoritos para avançarem às semifinais da Copa do Nordeste. E, para que isso aconteça, terão que superar as retrancas de CRB e Altos. Não só por serem visitantes, mas os adversários da dupla Ba-Vi, em especial a equipe de Maceió, tem como grande característica serem times que baseiam seu jogo no sistema defensivo.

Talvez esse seja o grande teste para o ataque do Bahia que conta com Gilberto, artilheiro da competição até o momento com seis gols. Se ataque é o ponto forte do Esquadrão, o mesmo não se pode afirmar da zaga tricolor. O setor desperta desconfiança da torcida desde a temporada passada e pouco mudou dentro de campo até agora, mesmo com as chegadas dos zagueiros Conti e Luís Otávio. O receio começa pelo goleiro Douglas, que já foi decisivo no passado, mas que não vive o seu melhor momento na carreira.

No sistema de marcação o time ainda sente muito a falta do volante Gregory, uma das principais revelações do Bahia nos últimos anos. Hoje quem ocupa esse espaço do campo é Patrick de Lucca, mas ainda sem a mesma qualidade para a cobertura da defesa em momentos cruciais dentro das partidas.

Pelo lado do Vitória, uma das armas que deve explorar para vencer a possível retranca do adversário será a velocidade dos seus atacantes. E ainda evitar uma tendência ruim, já que em diversos jogos o Rubro-Negro apelou para a ligação direta entre a defesa e o ataque para explorar a rapidez dos seus jovens atacantes. É notório que falta mais criatividade no meio de campo ainda deixa muito a desejar.

Os meias Alisson Farias e Vico ainda não demonstraram capacidade para serem essas peças criativas no meio, que possam municiar o ataque e quebrar sistemas defensivos mais rígidos como o que devem encontrar no próximo sábado (17).