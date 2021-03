Vitória do Arsenal sobre o Tottenham mantém viva provocações históricas e dá força a Arteta

O treinador espanhol colocou panos quentes na "questão Aubameyang" após vitória por 2 a 1, que ilustra também dificuldade dos Spurs no clássico

Técnico do Arsenal, Mikel Arteta teve uma decisão difícil a tomar antes do clássico contra o Tottenham válido pela 28ª rodada da Premier League. Pierre-Emerick Aubameyang, o seu capitão e jogador mais decisivo, foi barrado do time titular horas antes do encontro por razões disciplinares. Antes do apito inicial no Emirates Stadium, o espanhol falou com a Sky Sports sobre “estipular limites”. No final das contas, tanto a vitória por 2 a 1 quanto a exibição superior em relação ao arquirrival fortaleceram a imagem de Arteta como comandante do clube.

Afinal de contas, mesmo que os três pontos conquistados ainda mantenham o Arsenal, 10º colocado, atrás do Tottenham (7º) e longe das vagas para competições europeias, vencer um clássico é sempre importante. Arteta não abaixou a cabeça perante a indisciplina de seu principal jogador, que ficou no banco de reservas e de lá não saiu, e os gols marcados por Odegaard e Lacazette presentearam os torcedores Gunners com um triunfo delicioso também para alimentar aquele tipo de provocação que mexe com as emoções desta que é uma das maiores rivalidades da Inglaterra.

O Tottenham, que saiu na frente através de um golaço de letra marcado por Erick Lamela, é o time inglês que mais tem dificuldades de se manter em vantagem quando abre o placar contra o Arsenal. Segundo dados da Opta Sports, já perdeu 45 pontos para o arquirrival sofrendo empates ou viradas – um número recorde na Premier League.

Um outro dado que faz os torcedores do Arsenal abrirem um sorriso, ao passo em que motiva grande raiva pelos Spurs, está na manutenção de uma provocação que ganhou força nos últimos anos – marcados pelo crescimento do Tottenham e queda de rendimento dos Gunners. Os torcedores do Arsenal costumam brincar que Arséne Wenger, ex-técnico do clube, tem mais vitórias na Premier League (476) do que o Tottenham (475). Ainda que a marca esteja prestes a acabar, a torcida do Arsenal ainda pode se divertir com esta marca por alguns dias a mais.

Arteta, aliás, se une a Wenger e ao seu antecessor Unai Emery como técnicos do Arsenal a terem vencido o primeiro clássico contra o Tottenham dentro de casa. Sem esconder a felicidade após a vitória, o treinador espanhol exaltou a entrega de seus comandados e ainda “protegeu” Aubameyang ao colocar definitivamente um ponto final na história.

“Foi incrível. Começar perdendo por 1 a 0 nos desapontou, pela forma como estávamos jogando, e era o pior cenário contra um time como os Spurs, mas nós continuamos a jogar e merecemos a vitória”, destacou para a Sky Sports antes de falar sobre Aubameyang: “Ele é um cara incrível e um dos jogadores mais importantes do time. É o nosso capitão e essas coisas acontecem. Todos nós estamos passando por muitas coisas, e as pessoas encontram dificuldades com as restrições. Eu nunca vou falar qualquer coisa que aconteça nos vestiários”, sacramentou.

Um domingo perfeito para Mikel Arteta.