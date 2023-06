Vitória x Criciúma ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (11), pela 12ª rodada; veja como acompanhar na internet

No Barradão, Vitória e Criciúma duelam na noite deste domingo (11), a partir das 18h (de Brasília), na Ressacada, em Florianópolis, pela 12ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Com o apoio de sua torcida, o Vitória vai a campo defendendo a sua liderança. Com 25 pontos, o Rubro-Negro busca um novo triunfo para abrir na ponta da tabela.

Do outro lado, o Criciúma vem de derrota e acabou deixando o G-4, caindo para o quinto lugar, com 20 pontos. A equipe catarinense não poderá conta com Fellipe Mateus, suspenso, enquanto Marquinhos Gabriel segue em recuperação física.

Prováveis escalações

Vitória: Thiago Rodrigues, Railan, João Victor, Wagner Leonardo, Camutanga, Marcelo, Marco Antônio, Rodrigo Andrade, W. Nem, Osvaldo e Tréllez. Técnico: Léo Condé.

Criciúma: Luis Gustavo, Cristovam, Rodrigo, Maia, Marcelo Hermes, Fernando Canesin, Rômulo, Arilson, Felipe Vizeu, Fabinho e Eder. Técnico: Cláudio Tencati.

Desfalques

Vitória

Sem desfalques confirmados.

Criciúma

Fellipe Mateus cumpre suspensão, enquanto Marquinhos Gabriel continua no departamento médico.

Quando é?