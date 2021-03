Vitória x Bahia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico será disputado neste sábado (13), terceira rodada da Copa do Nordeste; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vitória e Bahia se enfrentam neste sábado (13), às 16h (de Brasília), no Barradão, pela terceira rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo das TVs Aratu, Jornal Recife, Jornal Caruaru, Borborema, Ponta Verde, Difusora, Tambaú, Ponta Negra e Cidade Verde, na TV aberta, na Fox Sports, na TV fechada, e na plataforma de streaming Nordeste FC e Twitch. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vitória x Bahia DATA Sábado, 12 de março de 2021 LOCAL Barradão - Salvador, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wagner Reway (PB)

Assistentes: Oberto da Silva (PB) e Kildenn Tadeu Morais (PB)

Quarto árbitro: Edvalter Marinho (BA)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor volta a campo pela Copa do Nordeste / Foto: Felipe Oliveira/Divulgação/Bahia

As TVs Aratu, Jornal Recife, Jornal Caruaru, Borborema, Ponta Verde, Difusora, Tambaú, Ponta Negra e Cidade Verde, na TV aberta, a Fox Sports, na TV fechada, e as plataformas Nordeste FC e Twitch, farão a transmissão do jogo deste sábado, às 16h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

A Copa do Nordeste nunca esteve tão ON!



A partir de hoje, 16 novos canais integram a rede da Copa do Nordeste na @TwitchBR! É um pra cada clube e cada torcida, com transmissão dos jogos do torneio AO VIVO E COM IMAGENS. pic.twitter.com/xzmmjYd0sT — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) March 9, 2021

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com uma vitória e uma derrota na Copa do Nordeste, o Bahia terá pela frente o clássico contra o rival Vitória neste sábado, após golear o Campinense por 7 a 1 na Copa do Brasil.

Sem esconder a confiança, atacante Rossi, que marcou três gols na partida da última terça, admitiu que a equipe está focada para o duelo.

"Sem dúvida, a confiança vai lá em cima depois de marcar três gols numa única partida. A gente espera chegar no sábado e fazer um grande jogo. A gente tem certeza de que o Dado [Cavalcanti, técnico do Bahia] vai arrumar a melhor estratégia para a gente sair com um resultado positivo. O time está confiante, concentrado.", disse o jogador.

Com quatro pontos, o Tricolor é o segundo colocado do grupo A, enquanto o Rubro-Negro tem um ponto a menos e aparecce na terceira posição do grupo B.

O Vitória também se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil após vencer o Águia Negra, por 1 a 0.

Provável escalação do Bahia: Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Bahia; Patrick, Daniel e Rodriguinho; Gabriel Novaes, Rossi e Gilberto.

Provável escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Edvan, João Victor, Wallace e Pedrinho; Bispo, Rend e Fernando Neto (Santiago); David Conceição, Vico e Samuel (Walter).

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

No grupo B, o Vitória soma três pontos em dois jogos disputados. Até o momento, registra uma vitória e uma derrota na Copa do Nordeste.

JOGOS DO VITÓRIA NA COPA DO NORDESTE

Vitória 2 x 0 Santa Cruz - 27 de fevereiro de 2021

Ceará 3 x 1 Vitória - 6 de março de 2021

JOGOS DO BAHIA NA COPA DO NORDESTE

Já o Bahia, com quatro pontos no grupo A, vem de uma vitória e um empate nos dois primeiros jogos. Aproveitamento de 66.7%.

Salgueiro 2 x 3 Bahia - 28 de fevereiro de 2021

Bahia 1 x 1 Botafogo-PB - 6 de março de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Conquista 0 x 0 Bahia Campeonato Baiano 7 de março de 2021 Campinense 1 x 7 Bahia Copa do Brasil 9 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x Vitória Campeonato Baiano 17 de março de 2021 19h30 (de Brasília) Bahia x Sport Copa do Nordeste 20 de março de 2021 16h (de Brasília)

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 3 x 1 Vitória Copa do Nordeste 6 de março de 2021 Águia Negra 0 x 1 Vitória Copa do Brasil 9 de março de 2021

Próximas partidas