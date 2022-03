Vitor Roque no Cruzeiro: gols, assistências, tempo de contrato e multa rescisória

Uma estrela está se formando no Cruzeiro. Com apenas 17 anos, Vitor Roque tem sido um dos grandes destaques da Raposa na temporada, especialmente na disputa do Campeonato Mineiro de 2022.

Quem olha os números de Vitor Roque no Cruzeiro em 2022, na equipe profissional, pode não acreditar de primeira que se trata de um garoto de apenas 17 anos. Mas é verdade. Assim, o autor de seis gols em 14 jogos disputados nesta temporada, já aparece como um das grandes promessas para o futuro do futebol brasileiro.

Por isso, a GOAL trouxe os números de Vitor Roque pelo Cruzeiro.

Vitor Roque no Cruzeiro

Profissional

COMPETIÇÃO JOGOS GOLS ASSISTÊNCIAS Campoenato Mineiro 7 3 1 Copa do Brasil 2 3 0 Brasileirão Série B 5 0 0 Total 14 6 1

Na base

Antes de integrar a equipe profissional do Crzueiro, Vítor Roque também teve bons números nas categorias de base do clube mineiro. Sua trajetória conta com jogos entre o sub-20 e 0 sub-17 da Raposa.

CATEGORIAS JOGOS GOLS Sub-20 6 1 Sub-17 23 21 Total 29 22

Além disso, foram mais cinco jogos e um gol na Copa São Paulo de Futebol Jr.

Detalhes do contrato de Vitor Roque

Rodolfo Rodrigues / Cruzeiro

Em 2021, Vitor Roque assinou seu primeiro contrato profissional com o Cruzeiro. Com apenas 16 anos, o atacante firmou um vínculo válido por cinco anos com a Raposa, ou seja, até o final de maio de 2024.

O Cruzeiro, além do contrato de longa duração, também estabeleceu uma alta multa rescisória caso o jogador queira se transferir. Para mudar de equipe, um valor de € 300 milhões, o equivalente a mais de R$ 1,5 bilhões.