Vitor Pereira vê problemas no Brasil e futuro no Corinthians é incerto

Treinador tem contrato até dezembro de 2022 no CT Joaquim Grava. A sua permanência é um tema tratado com muita cautela

A permanência de Vitor Pereira em 2023 ainda é um tema tratado com muita cautela no Corinthians. O clube e o estafe do técnico não cravam que ele seguirá no CT Joaquim Grava para o próximo ano. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista André Rizek e confirmada pela GOAL.

O português se incomoda com algumas situações no futebol brasileiro. O comandante acredita que falta tempo para treinar no país e que há instabilidade no cargo — ele já foi indagado sobre uma possível demissão e se irritou durante entrevista coletiva.

A GOAL apurou com fontes ligadas ao técnico que a ausência de tempo para treinar o time — o calendário brasileiro é bastante criticado pelo lusitano nos bastidores — e a falta de segurança no cargo — as demissões no país acontecem com frequência — são dois fatores que podem tirá-lo da Neo Química Arena ao término do atual vínculo, em dezembro deste ano.

Vitor Pereira ainda sente falta de Portugal e do futebol europeu. Os familiares do treinador não se mudaram para o país em março deste ano, quando ele foi contratado pelos paulistas no mercado da bola. O treinador só tomará a decisão oficial ao término da temporada. Ele pretende fazer uma avaliação do trabalho antes de definir o seu futuro.

Em que pese os pontos de insatisfação, Vitor Pereira e Corinthians ainda não discutiram a permanência. O clube aguarda uma conversa definitiva nos próximos meses para decidir a situação, mas reconhece a dificuldade de mantê-lo no CT Joaquim Grava. O presidente Duilio Monteiro Alves gostaria de segurá-lo no cargo em 2023.

A saída ao fim do contrato é algo que já era pensado por Vitor Pereira antes da chegada ao Brasil. Ele deseja atuar nas principais ligas europeias a partir de 2023. Antes da mudança para o Brasil, teve chances de assumir o Everton, mas a negociação não avançou à época.

Desde que chegou ao Brasil, o técnico português somou 48 partidas, com 19 vitórias, 15 empates e 14 derrotas. A equipe tem 50% de aproveitamento sob o comando do treinador.