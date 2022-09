Vítor Pereira no Corinthians: jogos, vitórias, aproveitamento e marca expressiva

Treinador português é o primeiro a chegar a marca desde Fábio Carille, em 2019; veja números

Na noite da última quinta-feira (16), Vítor Pereira teve dois grandes motivos para comemorar. O treinador alcançou a marca de 50 jogos pelo Corinthians e assegurou a classificação para a final da Copa do Brasil.

Com pouco mais de seis meses no comando da equipe alvinegra, VP, como é chamado pela Fiel, soma 20 vitórias, 16 empates e 14 derrotas no período, o que equivale a um aproveitamento superior aos 50% dos pontos conquistados. A sua equipe anotou 60 gols (média de 1,2 por jogo) e sofreu 45 tentos (0,9 por jogo).

Na Neo Química Arena, o desempenho de Vítor Pereira é ainda melhor. Na casa corintiana, o treinador tem 15 vitórias, sete empates e apenas duas derrotas, essas contra Flamengo, pela Libertadores, e Palmeiras, no Brasileirão.

Um dos pontos mais criticados do trabalho do treinador português é em relação aos clássicos. Em dez jogos contra rivais, o Corinthians saiu vencedor em apenas uma ocasião, quando goleou o Santos por 4 a 0, nas oitavas da Copa do Brasil, além de seis derrotas e três empates.

Além dos números frios, o total de jogos faz com que Vítor Pereira seja o primeiro treinador do Timão desde Fábio Carille, em 2019, a completar 50 partidas pelo clube. Tiago Nunes, Vagner Mancini e Sylvinho, treinadores que passaram pelo Corinthians no período, não completaram a marca.

Dono de altos e baixos, Vítor Pereira consegue ter bons voos no Corinthians, mesmo sem uma pré-temporada. O treinador português ajudou a levar o Timão às quartas de final da Libertadores, algo que não ocorria desde 2012, ao eliminar o Boca Juniors, na Bombonera. Além disso, chegou na decisão da Copa do Brasil e ocupa a quinta colocação do Campeonato Brasileiro.