Vitinho do Flamengo: quantos gols e assistências o atacante tem pelo Rubro-Negro

Atacante foi contratado em 2018 pelo Rubro-Negro carioca e vem tendo boas atuações sob o comando de Renato Gaúcho

Vitinho foi contratado pelo Flamengo em 2018, momento em que o clube carioca já começava a se colocar entre as maiores potências do futebol nacional. Desde então, o atacante colecionou bons e maus momentos com a camisa rubro-negra, mas é mais um jogador considerado reserva do atual elenco que subiu de produção sob o comando de Renato Gaúcho.

Vitinho foi revelado para o futebol pelo Botafogo, em 2011, e ganhou destaque em 2013, quando marcou dez gols pelo clube de General Severiano. Então, foi contratado pelo CSKA Moscou, da Rússia.

Após duas temporadas no novo país, o atacante retornou ao futebol nacional, para defender as cores do Internacional, onde anotou 29 tentos em dois anos. Com o destaque, voltou para o CSKA, onde ficou por mais três temporadas até ser contratado pelo Flamengo.

No Rio de Janeiro, Vitinho não obteve logo de cara o mesmo sucesso de sua passagem pelo Internacional, sendo criticado pela torcida em muitos momentos.

Contudo, já chega a sua melhor temporada pelo clube, numericamente falando, sob o comando de Renato Gaúcho. Já são 12 gols e 11 assistências até o momento, em 42 partidas disputadas, média de 0,55 participação em gol por jogo.

Mas quantos gols e assistências Vitinho soma pelo Flamengo?

Foto: Marcelo Cortes/Flamengo/Divulgação

Ao todo, Vitinho já marcou 27 gols pelo Flamengo: 12 tentos pelo Brasileirão, nove pelo Campeonato Carioca, quatro pela Libertadores e mais dois pela Copa do Brasil.

E mesmo sendo atacante, também já distribuiu 25 assistências pelo clube carioca: 16 delas pelo Brasileirão, quatro pela Copa do Brasil, três pelo Carioca, uma pela Libertadores e uma pela Recopa Sul-Americana.