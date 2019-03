Trio 'milionário' do Fla vale mais que o time titular do Vasco

Os valores de mercado da trinca mostram a diferença no investimento do Flamengo em relação aos seus rivais.

Vasco e Flamengo se enfrentam às 19h deste sábado em duelo válido pela terceira rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Mas se o Cruz-Maltino está com fome de seguir invicto em 2019, o Rubro-Negro, já pensando na partida de Libertadores contra a LDU, quarta-feira (13), entrará em campo com uma escalação repleta de jogadores reservas.

Dentre os nomes mais conhecidos do torcedor rubro-negro, Vitinho, Everton Ribeiro e Arrascaeta serão os principais nomes. E a curiosidade é que, sozinhos, eles valem mais do que todo o provável onze inicial do Vasco de acordo com valores de mercado. Para falar a verdade, a trinca do Fla soma mais que o dobro segundo dados do site especializado Transfermarkt.

Vitinho (€ 8 milhões), Everton Ribeiro (€ 10 mi) e Arrascaeta (€ 13 mi) somam um total de € 31 milhões. A provável escalação titular do Vasco para este sábado tem um valor de mercado avaliado em € 14,55 milhões. Bruno César (€ 2,5 milhões) e Yago Pikachu (€ 2,5 mi) são os atletas mais valorizados.

Pikachu é um dos mais valiosos no elenco Cruz-Maltino (Foto: Rafael Ribeiro/Vasco da Gama/Divulgação)

Quando camisas tão pesadas entram em campo são, como diz o jargão, onze contra onze. Mas o poderio financeiro do Flamengo, ainda mais na comparação com os rivais cariocas – que vivem um momento oposto em suas finanças -, salta os olhos mesmo quando Abel Braga não escala um time com força máxima.

Escalações prováveis para o clássico

Vasco da Gama: Fernando Miguel; Raúl Cáceres, Werley, Leandro Castán, Danilo Barcelos; Raul, Lucas Mineiro; Yago Pikachu, Bruno César, Marrony; Maxi López

Flamengo: César; Rodinei, Thuler, Hugo Moura, Trauco; Ronaldo, Piris da Motta; Vitinho, Éverton Ribeiro, Arrascaeta; Vítor Gabriel