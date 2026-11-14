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A derrota diante da Itália não foi apenas um tropeço passageiro nas contas da seleção francesa, mas revelou várias brechas que trouxeram de volta as dúvidas aos cálculos de Zinédine Zidane antes do confronto decisivo contra a Turquia. Entre o retorno de Kylian Mbappé, a ausência de Dayot Upamecano e a queda de rendimento de algumas peças fundamentais, o técnico francês se prepara para reorganizar suas cartas, com a possibilidade de realizar amplas mudanças na escalação titular em busca de uma reação forte que devolva o prestígio à França.

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De acordo com o site francês "Foot Mercato", Zidane estuda fazer mudanças importantes em sua escalação antes do confronto com a Turquia, marcado para a noite de domingo em Bordeaux, pela última rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa, em uma partida que não admite muitos erros, especialmente após a derrota para a Itália pelo placar de 3 a 1 no estádio San Siro.

A seleção francesa entra no confronto sob forte pressão, apesar de que o empate seria suficiente para garantir a classificação às quartas de final da Liga das Nações da Europa. Os comandados de Zidane ocupam a segunda colocação no Grupo 1, mas a derrota para a Turquia pode virar completamente as contas e deixar seu destino atrelado ao resultado da partida entre Bélgica e Itália.

Em caso de derrota, a seleção francesa precisará de um empate entre Bélgica e Itália para evitar cair para a terceira posição e ser eliminada da competição. Ainda assim, o resultado por si só não parece ser a maior preocupação da comissão técnica, já que Zidane sabe que sua equipe precisa apresentar um desempenho completamente diferente da imagem apagada que mostrou diante dos italianos, sobretudo em termos de disciplina defensiva e capacidade de lidar com a pressão.

A primeira carta com a qual Zidane conta é a recuperação dos serviços de seu capitão Kylian Mbappé, que ficou fora da escalação titular diante da Itália depois que a comissão técnica decidiu poupá-lo. O astro do Real Madrid participou dos treinos na sexta-feira, tornando-se um forte candidato a retornar à equipe titular diante da Turquia, em um importante reforço ofensivo para a seleção francesa.

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Espera-se que Mbappé ocupe a posição de centroavante, aproveitando a ausência de Ousmane Dembélé, depois de ter atuado em uma posição diferente durante o jogo de ida contra os turcos. Ao seu lado, Michael Olise desponta como possível opção na ponta direita, enquanto Bradley Barcola parece ser o mais próximo de manter seu lugar na ala esquerda.

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Por outro lado, as chances de Désiré Doué começar como titular não parecem grandes, depois que ele não conseguiu se recuperar o suficiente de sua lesão de fratura em um dos dentes, sofrida durante o confronto com a Itália. Embora o jovem jogador possa estar disponível conforme a evolução de seu quadro, seu sofrimento na última partida torna improvável que seja escalado desde o início.

Trio de meio-campo em teste

No meio-campo, Zidane estuda fazer mudanças claras após o grande sofrimento diante da pressão italiana. A seleção francesa perdeu a capacidade de construir as jogadas com fluidez, e Rayan Cherki não conseguiu apresentar o impacto esperado dele depois que o treinador o utilizou na função de meia avançado, enquanto Adrien Rabiot cometeu uma série de erros que afetaram o equilíbrio da equipe.

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Warren Zaïre-Emery parece ser candidato a receber uma nova oportunidade no meio-campo, depois que Zidane se acostumou a elogiar sua versatilidade tática e sua capacidade de ocupar mais de uma posição, apesar da possibilidade de utilizá-lo como lateral-direito. Mas o treinador da França prefere empregá-lo no meio-campo, e o confronto com a Turquia pode ser uma oportunidade para devolver o jogador à sua posição preferida e mostrar suas verdadeiras capacidades.

Da mesma forma, aumentam as chances de Eduardo Camavinga retornar à equipe titular, depois de ter apresentado atuações destacadas durante a última data Fifa. Zidane aposta na vivacidade do jogador do Real Madrid e em sua capacidade de recuperar o controle no meio-campo, além de melhorar o processo de recuperação da bola e a rápida transição da defesa para o ataque.

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Ausência de Upamecano abre a disputa

Já na linha defensiva, Zidane enfrenta um problema adicional após a confirmação da ausência de Dayot Upamecano, que provocou um pênalti durante o segundo tempo do confronto com a Itália, antes de deixar a concentração da seleção por motivos familiares, ficando fora dos planos para a próxima partida.

Ibrahima Konaté e Loïc Badé disputam a substituição do zagueiro do Bayern de Munique. Konaté possui mais experiência em partidas internacionais, enquanto Badé entra na disputa amparado por seu bom desempenho diante da Bélgica no Stade de France no início de outubro, o que lhe dá uma chance real de conquistar a confiança de Zidane.

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No setor dos laterais, surgiu um dos pontos fracos mais evidentes da seleção francesa durante o confronto com a Itália, depois que Malo Gusto sofreu de forma clara na ponta direita, antes de Zidane decidir substituí-lo por Saïle Kumbedi.

A próxima partida pode ser uma oportunidade para o jogador do Wolfsburg, que se juntou à concentração nos últimos instantes, de conquistar um lugar de titular pela primeira vez no lado direito, enquanto Andy Diouf desponta como candidato a ocupar a posição de lateral-esquerdo, depois de ter entrado no lugar de Adrien Truffert aos 77 minutos da última partida.

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Por fim, Zidane sabe que o confronto com a Turquia vai além da mera busca pela vaga nas quartas de final; trata-se de um teste real de sua capacidade de corrigir os erros que apareceram diante da Itália e de devolver o equilíbrio a uma equipe que possui grandes nomes, mas que até agora não apresentou o nível esperado dela. Entre o retorno de Mbappé e as possíveis mudanças no meio-campo e na defesa, a seleção francesa aguarda uma oportunidade para apagar os efeitos da queda em San Siro e provar que a derrota não foi o início de uma crise difícil de conter.